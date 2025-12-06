Гризуни бігтимуть у паніці. Що зробити з молодими деревами у грудні, щоб були цілі до весни

Відлякайте шкідників від дерев підручними засобами

Коли сад спить взимку під снігом, для польових мишей та зайців настає час полювання. Молода кора стає для гризунів головними зимовими ласощами — і без захисту дерева можуть не дожити до весни.

Є прості та доступні способи, які можна застосувати вже у грудні, щоб шкідники оминали сад стороною, а саджанці пережили зиму без втрат. Детальніше про народні прийоми розповів автор блогу "Сад біля Хати" на YouTube.

Спосіб 1. Фізичний захист

Як надійно вкрити дерева на зиму? Найкращим захистом дерев взимку вважається пластикова сітка — вона пропускає світло та повітря, але захищає стовбур від гризунів. Більш доступні варіанти – пляшки, старі колготки або руберойд. Ефективно також обв’язувати стовбур ялиновими гілками голками вниз: це відлякує шкідників, утримує сніг та оберігає кору від морозу та сонячних опіків.

Спосіб 2. Відлякування

Які запахи терпіти не можуть миші та зайці? Обробка стовбурів дерев садовою побілкою з мідним купоросом або креоліном відлякує гризунів. Народні засоби, як березовий дьоготь на тканині, створюють ароматичний бар’єр. Обробку потрібно оновлювати протягом зими.

Спосіб 3. Агротехніка

Як зробити ділянку непривабливою для гризунів? Щоб гризуни не пошкодили молоді дерева, восени прибирають листя та бур’яни, а після першого снігу щільно утрамбовують сніг навколо стовбурів, створюючи таким чином "крижаний бар’єр".

