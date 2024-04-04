Перевернуті хрести, руни та кістки: у центрі Києва натрапили на страшну печеру (відео)

Авторка відео не побоялася сама зайти всередину

У Голосіївському лісі в Києві було виявлено дивну рукотворну печеру, яка має досить "свіжий" вигляд. Всередині неї є незрозумілі символи, перевернуті хрести, руни на стінах та кістки.

Углиб моторошної печери пройшла безстрашна дівчина, яка зняла на відео свою знахідку. Ролик вона опублікувала в популярній соцмережі і він набрав величезну кількість переглядів.

Днями в TikTok з'явився загадковий ролик, який, за словами авторки, було знято в Голосіївському лісі Києва. Голос за кадром належить дівчині, яка розповідає про те, як їй раптово вдалося знайти таємничу печеру приховану серед дерев.

Дівчина зайшла всередину і помітила на стінах дивні символи у формі трикутників, стрілок і квадратів, а також перевернуті хрести. Крім цього в печері можна розгледіти щось на зразок вівтаря і побачити складені в купу кістки. Тут же стоїть лопата — інструмент, за допомогою якого і створюється це містичне місце.

Хто саме став "автором" настільки капітальної печери в лісі і з якою метою її обладнав — залишається лише здогадуватися. Варто зазначити, що авторка відео не назвала місце, де було виявлено таємничу будову. Також не вказуються і будь-які орієнтири, за якими можна було б знайти печеру.

Відео з кадрами дивної печери набрало сотні коментарів та понад 30 тисяч переглядів. Користувачі соцмережі припустили, що ця печера може знаходитися неподалік від знаменитої Сергієвої пустині — містичного місця в Голосіївському лісі, яке багато років обладнував з підручних природніх матеріалів киянин Сергій Борисов.

Сергієва пустинь знаходиться на Теремках, що у Голосіївському районі столиці. Це місце скоріше схоже на капище, де начебто змішалося язичництво, християнство та магія.

Тут можна побачити багато ікон, інформаційні таблички, "псевдокафедру", дерев’яний "Чесний хрест", позначену піском територію вівтаря та багато іншого.

Вівтар у Голосіївському лісі

Вхід у Сергієву пустинь

Відомо, що Сергій вирішив у якийсь момент стати самітником, заглибився у вивчення християнства та пішов у ліс. Саме серед дерев Голосіївського лісу він і почав зводити свою "пустинь". Місце це виглядає дуже незвичайно і навіть лякаюче.

Відомо, що тут Сергій викопав безліч печер, у яких по черзі сам і ночував.

Можливо, що авторка ролика справді знайшла одну з його незавершених келій… А можливо, що таємничу печеру в лісі будують зовсім інші люди і зовсім з іншою метою…

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