Оригинальная схема: аферисты прописывались в Чернобыльской зоне, чтобы получить денежные выплаты из бюджета (фото, видео)

Подозрение в совершении преступления сообщили 24 фигурантам

Житомирские правоохранители разоблачили масштабную преступную схему получения незаконных выплат из бюджета Украины. Как оказалось, мошенники прописывались в Чернобыльской зоне на Киевщине и получали денежные "бонусы" от Пенсионного фонда.

Данные лица никогда не проживали на территориях радиоактивного загрязнения, а дома, в которых они были зарегистрированы — непригодны для жизни. Детали громкого дела рассказали в пресс-службе Национальной Полиции Украины.

Так, группа лиц на Житомирщине наладила масштабную преступную схему по получению денежных выплат от государства. Злоумышленники находили владельцев домов в Чернобыле (территория радиоактивного загрязнения) и за "вознаграждение" предлагали им прописать к себе неких граждан.

Затем аферисты обращались в областное управление пенсионного фонда для начисления им выплат согласно Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Для подтверждения права на выплаты они предоставляли документ о прописке.

После отказа они подключали юриста и обращались с административным иском в суд.

Злоумышленники получили более 1,5 миллиона выплат

Согласно решению суда и Закона Украины пенсионный фонд обязывали начислить и выплатить повышение к пенсии лицам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения. Таким образом мошенники получили более 1,5 миллионов гривен из бюджета Украины.

Правоохранителям удалось установить и доказать тот факт, что данные граждане никогда не проживали и не проживают по месту регистрации на территории Чернобыля.

Дома, в которых они, якобы, проживали находятся в аварийном состоянии — они заброшены и непригодны для проживания. Кроме этого, в одном таком доме было зарегистрировано по несколько десятков человек.

Дома в которых были прописаны аферисты - это старые заброшки

Дома в которых были прописаны аферисты - это старые заброшки

Уже собраны доказательства в отношении 24 человек, которым по этой схеме насчитали выплат на общую сумму 1,5 миллионов гривен и половину из этих денег они уже успели получить.

Правоохранители отмечают, что в преступной схеме было задействовано намного болше людей — следователи проводят комплекс мероприятий для установления полного круга лиц, которые незаконно получили средства из госбюджета.

Всем 24 фигурантам сообщили о подозрении в совершении мошеннических действий. Им грозит реальное тюремное заключение.

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