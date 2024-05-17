В Києві у Китаїві під гаражами та мотлохом раптово захотіли шукати кістки гетьмана Сагайдачного

Історія довкола кількох земельних ділянок у Голосіївському районі отримала новий поворот

Користувача земельних ділянок в місцевості Китаїв (Голосіївський район) хочуть зобов'язати провести археологічне дослідження території, чи дійсно представляє вона історичну або архітектурну цінність. Відповідну пропозицію на засіданні Постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій у четвер, 16 травня вніс її голова, депутат Київради Ярослав Федоренко.

Як відомо, майже 20 років тому "Київська овочева фабрика" отримала в оренду від Київради ділянки поруч з урочищем Китаїв. І доволі раптово, лише минулого року, до цієї землі виник суспільний інтерес. Активні дискусії щодо того, чи можна реалізовувати тут проєкти, то зринають, то вщухають.

Як запевнив Федоренко, причиною розгляду цього спірного питання по Китаїву стала, по-перше, відповідна петиція, а по-друге, спроби у відкритому режимі об'єктивно розглянути та обговорити майбутнє цієї місцевості, залучивши до дискусії депутатів міськради, громадськість, експертне середовище, орендаря, девелопера та ЗМІ.

"Ми зараз не приймаємо жодних рішень, не розглядаємо проєкт якогось рішення по суті (його немає) стосовно Китаїва, що є на розгляді. Ми повинні не займатися популізмом, а тим, щоб чітко всі представники та учасники цього процесу розуміли, що відбувається", — сказав голова комісії.

За його словами, питання археологічних розкопок на території Богоявленського собору, залишки якого розташовані під землею, вже рік не зрушується з місця.

"Щоб почати розкопки, хочу до цього об'єкту привернути увагу. Там є велика ймовірність, що буде знайдене поховання Сагайдачного. Хто знає, хто не знає, м*скалі його дуже не любили, і може це допоможе нам у боротьбі з ними. Якщо ми у Богоявленському соборі знайдемо захоронення Сагайдачного, це буде подія не на рівні України, а на світовому. А для початку робіт потрібно 2 млн грн. Проте ми рік б'ємося, щоб почати ці археологічні роботи, виділивши на них кошти", — сказав депутат.

Водночас рішення зобов'язати користувача земділянок провести археологічні розкопки спровокувало чимало питань та здивування учасників обговорення, проте інвестор висловив згоду профінансувати такі роботи вже зараз, щоб всі учасники діалогу мали повну інформацію про ділянку.

Зазначимо, у спорах щодо Китаїва часто фігурують тези про нібито захист майбутнього археологічної пам’ятки. Хоча згідно з офіційним зонуванням, орендовані ділянки не мають до неї жодного стосунку.

Земділянка розташована поряд з історичною місцевістю Китаїв з монастирем, печерами та залишками старого недіючого кладовища. Це сусідство зі значним надбанням національного масштабу часто є головним підґрунтям для формування сумнівів у громадськості. Хоча орендар ніколи не переходив межі закону.

З 2007-го "Київська овочева фабрика" сплачувала за оренду та не перешкоджала археологам вести розкопки і проводити дослідження. При цьому сама ж ділянка, судячи з правоустановчої документації, ще з радянських часів перебувала у комунальній власності поза межами національної памʼятки. А до того ж, як виявилося, на земділянці ще за СРСР збудували житлові будинки з підземними комунікаціями. Причому деякі мешканці навіть встановили там гаражі, погреби. Деякі локації перебувають у дуже захаращеному стані.