Гаражі з погребами чи національна пам`ятка? Що відомо про ділянки біля урочища Китаїв в Києві

Ще майже 20 років тому "Київська овочева фабрика" отримала в оренду від Київради ділянки поруч з урочищем Китаїв. І доволі раптово, лише в минулому році, до цієї землі виник суспільний інтерес. Активні дискусії щодо того, чи можна реалізовувати тут девелоперські проєкти, то зринають, то вщухають. В них часто фігурують тези про захист майбутнього археологічної пам’ятки, хоча згідно з офіційним зонуванням, орендовані ділянки не мають до неї жодного стосунку.

Земділянка розташована поряд з історичною місцевістю Китаїв з монастирем, печерами та залишками старого недіючого кладовища. Це сусідство із значимим надбанням національного масштабу часто є головним підґрунтям для формування сумнівів у громадськості, хоча орендар ніколи не переходив межі закону.

З 2007 року "Київська овочева фабрика" сплачувала за оренду та не перешкоджала археологам вести розкопки і проводити дослідження. При цьому сама ж ділянка, судячи з правоустановчої документації, ще з радянських часів перебувала у комунальній власності поза межами національної памʼятки. А ще, як виявилося, на земділянці ще за СРСР збудували житлові будинки з підземними комунікаціями, а деякі мешканці навіть встановили там гаражі, погреби. Деякі локації перебувають у захаращеному стані.

Також з'ясувалось, що частину спірної території, проєкт на якій реалізовуватиме девелопер KAN Development, компанія планує виділити під зведення туристично-громадського комплексу, який має популяризувати розташовану поруч арехеологічну пам’ятку і стати сучасною візитівкою Китаїво. Для цього врахують рекомендації та пропозиції Мінкульту, науковців та громади, яких запрошують до діалогу. На іншій території планується будівництво житлових будинків, освітніх закладів з відповідною інфраструктурою.

Представники Київради та девелопера не раз підкреслювали, що немає жодного погодженого в установленому порядку документа, який свідчив би, що ця земля — національна пам’ятка. Навпаки, є проєкт охоронних зон, затверджений в 2008-му Держслужбою національної культурної спадщини. Згідно з ним, предмет для спору просто відсутній — ділянки майбутнього девелоперського проєкту та зон охорони комплексу пам’яток не накладаються. А держоргани дивним чином активізувалися лише зараз, хоча загрози для історії та археології відсутні.

Примітно, що багаторічні археологічні розкопки на спірній землі в урочищі Китаїв особливих надзвичайних результатів не дали: дослідники знайшли біля десятка старих цвяхів, рештки глечиків та деякі скам'янілі артефакти. Це передбачає вилучення предметів з землі і їх передачу, у разі підтвердження історичної цінності, до музейних фондів, а не музеєфікацію самої ділянки.

Як повідомлялось, у місті Володимир Волинської області археологи відкопали ніж вікінгів, що ймовірно відноситься до 11 століття. Артефакти проходять детальний аналіз.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Полтавській області знаходиться таємниче древнє поселення скіфів "Більське городище" (доба раннього залізного віку). Його розміри вражають — понад 5 тисяч гектарів. Поселень такого масштабу у світі просто не існує. Якщо порівнювати із сучасними містами, тут могли б із надлишком розміститися такі обласні центри як Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне чи Ужгород.