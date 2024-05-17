В Киеве в Китаеве под гаражами и хламом внезапно захотели искать кости гетмана Сагайдачного

История вокруг нескольких земельных участков в Голосеевском районе получила новый поворот

Пользователя земельных участков в местности Китаев (Голосеевский район) хотят обязать провести археологическое исследование территории, действительно ли она представляет историческую или архитектурную ценность. Соответствующее предложение на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям в четверг, 16 мая, внес ее председатель, депутат Киевсовета Ярослав Федоренко.

Как известно, почти 20 лет назад "Киевская овощная фабрика" получила в аренду от Киевсовета участки рядом с урочищем Китаев. И довольно внезапно, только в прошлом году, к этой земле возник общественный интерес. Активные дискуссии о том, можно ли реализовывать здесь проекты, то всплывают, то затихают.

Как заверил Федоренко, причиной рассмотрения этого спорного вопроса в отношении Китаева стала, во-первых, соответствующая петиция, а во-вторых, попытки в открытом режиме объективно рассмотреть и обсудить будущее этой местности, привлекая к дискуссии депутатов горсовета, общественность, экспертную среду, арендатора, девелопера и СМИ.

"Мы сейчас не принимаем никаких решений, не рассматриваем проект какого-либо решения по существу (его нет) в отношении находящегося на рассмотрении Китаева. Мы должны заниматься не популизмом, а тем, чтобы четко все представители и участники этого процесса понимали, что происходит", — сказал председатель комиссии.

По его словам, вопрос археологических раскопок на территории Богоявленского собора, остатки которого расположены под землей, уже год не сдвигается с места.

"Чтобы начать раскопки, хочу к этому объекту привлечь внимание. Там есть большая вероятность, что будет найдено захоронение Сагайдачного. Кто знает, кто не знает, м*скали его очень не любили, и может это поможет нам в борьбе с ними. Если мы в Богоявленском соборе найдем захоронение Сагайдачного, это будет событие не на уровне Украины, а на мировом. А для начала работ нужно 2 млн грн. Однако мы год бьемсяя, чтобы начать эти археологические работы, выделив на них средства", — сказал депутат.

В то же время решение обязать пользователя земучастков провести археологические раскопки спровоцировало немало вопросов и удивление участников обсуждения, однако инвестор выразил согласие профинансировать такие работы уже сейчас, чтобы все участники диалога имели полную информацию об участке.

Отметим, в спорах по Китаеву часто фигурируют тезисы о якобы защите будущего археологического памятника. Хотя согласно официальному зонированию, арендуемые участки не имеют к ней никакого отношения.

Земучасток расположен рядом с исторической местностью Китаев с монастырем, пещерами и остатками старого недействующего кладбища. Это соседство со значительным достоянием национального масштаба часто является основой для формирования сомнений у общественности. Хотя арендатор никогда не преступал рамки закона.

С 2007 года "Киевская овощная фабрика" платила за аренду и не препятствовала археологам вести раскопки и проводить исследования. При этом сам же участок, судя по правоучредительной документации, еще с советских времен находился в коммунальной собственности вне национальной памятки. А к тому же, как оказалось, на земучастке еще при СССР построили жилые дома с подземными коммуникациями. Причем некоторые жители даже установили там гаражи, погреба. Некоторые локации находятся в очень захламленном состоянии.