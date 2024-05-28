Дискримінація киян: чому мешканці столиці довше інших українців сидять без світла

"Телеграф" з'ясував, який фактор працює проти столичних мешканців

Кожного дня "Укренерго" повідомляє про графіки відключень по країні. Регулятор надає на місця інформацію про ліміти споживання електроенергії, на місцях вибудовують графіки відключень. Як трапилось, що кияни останнім часом більше за інших українців сидять без світла, "Телеграф" дізнався у директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка. Виявилось, що світло в кінці тунелю може з'явитись досить скоро.

– В Києві значно більший дефіцит електричної енергії порівняно із іншими регіонами не тому, що тут немає чи не вистачає потужних електростанцій — це неправильна теза, — сказав в коментарі "Телеграфу" Володимир Омельченко. — Оскільки ми працюємо в об'єднанні енергетичній системі, для населених пунктів, окрім прикордонних територій, не є визначним фактором — є чи немає поруч електростанції. Все залежить від лімітів.

За словами експерта, проблема Києва в тому, що сьогодні найбільшому місту України виділяють ліміти електроенергії без врахування деяких факторів. В результаті населення столиці несе найбільше навантаження: періоди відключень в середньому у понад 2 рази більші, ніж в інших містах України.

– Я це пояснюю недолугою методикою, розробленою Міненерго, — говорить експерт. – В результаті відбувається дискримінація киян. Методика розроблена без врахування того, що саме в Києві найбільше критичної інфраструктури. Тут працюють міністерства, відомства, державні установи, компанії тощо. Вони працюють не лише на Київ, а на всю Україну, на загальнонаціональні інтереси. І їх не відключають. Відповідно, більшість лімітів йде на забезпечення їх життєдіяльності, а люди сидять без світла.

За словами експерта, обнадійливо те, що нещодавно Міненерго прийняло постанову, в якій передбачена розробка нової, більш справедливої, методики встановлення лімітів.Тепер важливо, щоб Міненерго це зробили.

– На мій погляд, ліміти для населення мають розподілятися пропорційно частки людей, яка проживає в тому чи конкретному місті. Умовно — у Києві проживає 12% населення України. Тож для населення повинно бути виділено 12% лімітів від загального обсягу для усіх побутових споживачів країни. Скорочувати ліміти теж потрібно пропорційно, щоб кожен житель України був за можливістю однаково енергозабезпечений незалежно від регіону.

Єдиним виключенням можуть стати прифронтові регіони, де із зрозумілих причин, виникає проблема в частині передачі електроенергії.