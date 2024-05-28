Що краще: сонячні панелі чи павербанк? Плюси та мінуси кожного способу

Сонячна енергія чи павербанк, що врятує під час блекауту

Посилення графіків стабілізаційних відключень в Україні з 27 травня зробило ще більш актуальним питання відключення електрики та способів боротьби з ним. Спосіб, що був традиційним у першу військову зиму — генератори на дизелі або бензині, продовжують залишатися найпопулярнішим засобом, але все частіше з’являється альтернативний спосіб у вигляді зеленої енергії.

"Телеграф" вирішив порівняти, яким чином буде простіше, дешевше та зручніше боротися проти з відключеннями світла. До нашого списку потрапили сонячна електростанція, сонячні панелі та жалюзі, а також звичайні павербанки.

Що найпростіше

Існує кілька способів створення електроенергії з енергії сонця. Зараз можна купити:

повноцінну сонячну електростанцію;

сонячні панелі для балкона;

сонячні жалюзі для квартири чи будинку.

Кожен із цих способів має свої плюси та мінуси. Наприклад, повноцінна СЕС здатна радикально вирішити ваші проблеми з електроенергією, але вимагатиме багато місця та часу на встановлення. Сонячні панелі для балкона та сонячні жалюзі для вікон працюють за схожим принципом і відрізняються місцем встановлення, але мають однакові проблеми.

Якщо ви не плануєте забезпечувати себе електроенергією на весь час блекауту, то найпростіше буде придбати павербанк і використовувати його для заряджання критично важливих для вас гаджетів. Щоправда, щось серйозніше вони не зарядять.

Потужність – залежить від ваших потреб

Якщо ви хочете гарантовано забезпечити себе електроенергією не лише на час відсутності електроенергії, а й на майбутнє, найкращим вибором стане гібридна сонячна електростанція потужністю від 3 до 5 кВт. Остання здатна не лише генерувати електроенергію, а й накопичувати її, роблячи вас повністю незалежним від енергомережі.

Сонячні панелі на балконі можуть мати різну потужність – від 50 до 400 Вт, але повністю закрити споживання електроенергії та зробити вас незалежним від енергомережі не зможе. Але максимальної потужності в 400 Вт вистачить щоб забезпечити роботу інтернет-роутера, маленького холодильника та ноутбука.

Сонячні жалюзі, як розповіли "Телеграфу" у компанії SolarGaps, можуть генерувати до 100 Вт на квадратний метр площі протягом сонячного дня. Цього достатньо для заряджання ноутбука або впевненої роботи телевізора.

Сонячна жалюзі

Хороший павербанк сам електроенергію не генерує, але накопиченого обсягу вистачить для зарядки мобільного телефону до 10 разів і меншої кількості енергоємніших пристроїв.

Що зрештою по грошах?

Найактуальніше питання — ціна вирішення питання електроенергії на час відключень. І тут безперечно можна зіткнутися з двома полюсами — найдешевшим і найдорожчим варіантом.

Найдорожчим варіантом стане покупка гібридної СЕС потужністю 5 кВт — тут ціна питання складе близько 5 тисяч доларів. Можна скористатися менш продуктивними 3 кВт ціною близько 3 тисяч доларів, але її потужності на 100% забезпечення ваших потреб може і не вистачити.

Найдешевшим варіантом залишається павербанк — середня ціна приладу ємністю в 20 000 W близько 1000 гривень, а дешевші варіанти (але й менш продуктивні) можна купити за меншу суму.

У середньому ціновому діапазоні розташувалися сонячні жалюзі та сонячні панелі для балконів. Так, сонячні панелі для балкона обійдуться вам приблизно 12-15 тисяч гривень за потужність 400 Ватт.

Сонячні жалюзі є більш інноваційним товаром коштують дорожче – 500 євро (22 000 гривень) за квадратний метр, плюс інвертор від 250 євро (11 000 гривень). При цьому ще 150 євро (3300 гривень) коштує установка, але поставити жалюзі можна й самому, користуючись інструкцією.

Вибираємо що краще — сонячна енергія чи павербанк

Можна заощаджувати на електроенергії роками

Важливе питання для вибору – перспектива використання подальшої покупки:

якщо ваша мета просто перечекати відключення, і ви впевнені, що хоча б кілька годин на добу напевно отримуватимете електроенергію, то цілком можна обійтися павербанком;

якщо ви вважаєте, що з електроенергією будуть серйозні проблеми, а площа вашого житла та фінанси це дозволяють, краще брати гібридну сонячну електростанцію;

якщо ви впевнені, що світло отримуватимете, але не хочете просто обходитися павербанком, а готові інвестувати в майбутнє, то ваш вибір сонячні панелі або жалюзі.

Так, як підраховував "Телеграф", у середньому придбання сонячних панелей чи сонячної електростанції окупає себе приблизно за 10 років. З урахуванням гарантії 25 років, приблизно 12-15 років за допомогою сонячної енергії можна серйозно економити на рахунках обленерго.