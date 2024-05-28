Дискриминация киевлян: почему жители столицы дольше других украинцев сидят без света

"Телеграф" выяснил, какой фактор работает против столичных жителей

Каждый день "Укрэнерго" сообщает о графиках отключений по стране. Регулятор предоставляет на места информацию о лимитах потребления электроэнергии, на местах выстраивают графики отключений. Как случилось, что киевляне в последнее время больше других украинцев сидят без света, "Телеграф" узнал у директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко. Оказалось, что свет в конце тоннеля может появиться очень скоро.

– В Киеве значительно больший дефицит электрической энергии по сравнению с другими регионами не потому, что здесь нет или не хватает мощных электростанций – это неправильный тезис, – сказал в комментарии "Телеграфу" Владимир Омельченко. — Поскольку мы работаем в объединении энергетической системе, для населенных пунктов, кроме приграничных территорий, не является важным фактором — есть рядом электростанции или нет. Всё зависит от лимитов.

По словам эксперта, проблема Киева в том, что сегодня крупнейшему городу Украины выделяют лимиты электроэнергии без учета некоторых факторов. В результате население столицы несет наибольшую нагрузку: периоды отключений здесь в среднем более чем в 2 раза больше, чем в других городах Украины.

– Я это объясняю несуразной методикой, разработанной Минэнерго, – говорит эксперт. – В результате происходит дискриминация киевлян. Методика разработана без учета того, что именно в Киеве больше критической инфраструктуры. Здесь работают министерства, ведомства, государственные учреждения, и компании. Они работают не только на Киев, но и на всю Украину, на общенациональные интересы. И их не отключают. Соответственно большинство лимитов идет на обеспечение их жизнедеятельности, а люди сидят без света.

По словам эксперта, обнадеживающим является то, что недавно Минэнерго приняло постановление, в котором предусмотрена разработка новой, более справедливой, методики установления лимитов. Теперь важно, чтобы Минэнерго это сделали.

– По-моему, лимиты для населения должны распределяться пропорционально доле людей, проживающих в том или конкретном городе. Условно – в Киеве проживает 12% населения Украины. Для населения должно быть выделено 12% лимитов от общего объема для всех бытовых потребителей страны. Сокращать лимиты тоже нужно пропорционально, чтобы каждый житель Украины был по возможности одинаково энергообеспечен независимо от региона.

Единственным исключением могут стать прифронтовые регионы, где по понятным причинам возникает проблема в части передачи электроэнергии.