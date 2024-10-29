Ціни на квартири ростуть попри війну. Ріелтор озвучив кілька причин и дав пораду

У столиці порівняно з весною ціни виросли на 25-30%

Проглядаючи оголошення про продаж чи оренду квартири у столиці, лише лінивий не помітив, як зросли ціни, і це попри атаки дронів та ракет. Підвищення цін на нерухомість в умовах війни — феномен, який має кілька причин.

Великі можливості для реалізації та відносна безпека Києва приваблюють українців з більш неспокійних областей, це — здорожчує оренду. Позначаються на цінах і припинення/ затримки будівництва нових об’єктів. Детальніше про ситуацію на ринку нерухомості "Телеграф" поспілкувався з рієлтором Олександром Бойком.

Чому квартири дорожчають навіть у час війни?

Підвищення цін на нерухомість в умовах війни має одразу кілька пояснень. Перша причина — це сприйняття нерухомості як стабільного та надійного активу.

"В умовах економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти, інвестори бачать у нерухомості один із найбільш надійних способів зберегти кошти. Це спонукає людей вкладати в квартири та будинки, навіть за відсутності стабільності", — пояснює Бойко.

Окрім цього, нерухомість у відносно безпечних регіонах, зокрема у Львові, Ужгороді чи Івано-Франківську, стає особливо привабливою для тих, хто прагне перенести свої капітали та життя до менш уразливих від війни зон.

Що відбувається з орендою у Києві?

Дані сайту ЛУН

Оренда квартир зросла в середньому не менше ніж на 25-30% порівняно з весняними цінами, поділився спостереженнями рієлтор Олександр Бойко. Зараз у столиці — новий скачок після літнього затишшя.

"Створення нових робочих місць, зростання активності малого та середнього бізнесу стимулюють потребу в орендному житлі. Київ і досі приваблює людей завдяки розвиненій інфраструктурі, широким кар'єрним можливостям і відносно стабільній ситуації", — каже Бойко.

Інший важливий фактор — обмеження пропозиції на ринку. Частина будівництв призупинилася або уповільнилася. Це спричиняє дефіцит доступного житла, особливо в безпечних районах Києва та Львова.

"Додатково, на ринок оренди впливає попит з боку внутрішньо переміщених осіб, які прагнуть оселитися у відносно безпечних регіонах із розвиненою інфраструктурою, що також створює тиск на ринок оренди в Києві, Львові та інших великих містах", — каже рієлтор.

Що з цінами на купівлю квартир

Якщо оцінювати ситуацію з ринком продажу нерухомості, — то тут ціни не зростають так стрімко, як на оренду. Навіть помітне незначне зниження. Основна причина цього — обмежений попит.

"Економічна невизначеність, складнощі з іпотечним кредитуванням та відсутність доступних фінансових ресурсів для багатьох покупців призводять до зниження активності на ринку продажу. Через економічну нестабільність багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання нерухомості, а деякі власники навіть змушені знижувати ціни, щоб забезпечити продаж", — відзначає Бойко.

Серед іншого, відсутність доступного фінансування, особливо іпотеки, значно стримує потенціал ринку продажу. Комерційні банки обережно надають кредити. Інтерес до купівлі житла є, але реальні угоди не в такій кількості як, наприклад, у порівнянні з минулим 2023-м роком.

Купівля квартир. Де вигідніше купувати, у Києві чи Львові, та що з цінами?

Львів

Усе залежить від цілей: обираєте можливості й гроші чи безпеку й близькість до ЄС. Київ, як головний економічний центр, має великий потенціал для отримання доходу від оренди. Попри усі ризики наявність можливостей у столиці лишає попит на житло серед орендарів високим та стабільним.

"Інвестиції в Київ можуть бути більш вигідними у довгостроковій перспективі, адже ринок відновлюється, а попит на якісне житло залишається сталим", — каже рієлтор.

Натомість Львів привабливий з погляду безпеки, близькості до європейських кордонів і висхідного інтересу з боку переселенців та інвесторів. Попит на оренду у Львові значно зріс.

"Тож, вибір між Києвом і Львовом залежить від стратегії інвестування та готовності приймати певні ризики, пов'язані з безпекою. Київ має більший потенціал для високого доходу від оренди, тоді як Львів пропонує відносно безпечний і стабільний варіант для консервативніших інвесторів", — оцінив рієлтор Олександр Бойко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.