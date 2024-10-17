Космічна оренда житла у Львові: скільки коштує винайняти квартиру у центрі міста

Чи ближче Площа Ринок, тим дорожче

В Україні поступово ростуть ціни не тільки на харчові продукти, а й на оренду житла. Особливо це помітно у західних областях, зокрема у Львові.

Так, за даними одного з порталів пошуку житла, у Львові можна орендувати квартиру на довгий термін за понад 10 тисяч грн. Здебільшого, дво- чи трикімнатні квартири коштую на місяці від 15 до 20 тисяч грн.

Зазначається, що чим ближче житло до центру міста або культурної пам'ятки, тим воно дорожче. У нових ЖК чи новобудовах оренда квартири на місяць коштує від 20 тисяч, але ціна залежить від якості ремонту.

Тобто, якщо рахувати перший та останній місяці оренди, оплату рієлтору, то в середньому, аби винайняти житло у Львові слід заплатити від 30 тисяч грн за один раз.

Також є можливість орендувати житло подобово, на кілька днів. У такому разі, на порталі з пошуку оголошень, більшість стартують у ціні від 1 000 грн за одну добу. При цьому деякі орендодавці можуть вимагати залог, який повертатимуть за виконання умов договору.

Проте можна знайти і бюджетні варіанти житла, проте далі від центру міста, за 500-800 грн на добу. Під час подобової оренди слід звертати увагу, що на свята чи вихідні ціни можуть бути в рази вищими.

Нагадаємо, що в Києві за космічні ціни здають житло з бомбосховищем у будинку. Ціновий діапазон таких квартир від 33 тисяч гривень до 4500 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, в якому районі Києва можна знайти найдешевші варіанти оренди квартир на довгий термін.