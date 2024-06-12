"Слуги та дворецький входять у вартість": під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків" (фото)

У власника буде власний вихід до лісу

На території Межигір'я, в самому центрі вікового заповідного лісу здається в оренду затишний особняк з бетону та скла. У будинку є капсульне бомбосховище і величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.

За оренду цього чудового будинку просять 8500 доларів або 344 тисячі гривень на місяць. Особливого "шарму" особняку надає той факт, що "слуги і дворецький" входять у вартість оренди.

Редакція "Телеграфу" вирішила зробити огляд на цю елітну нерухомість і показати своїм читачам, який вигляд має будинок у стилі "Сутінків".

Так, на території національного парку "Межигір'я" в селі Нові Петрівці здається в оренду триповерховий будинок загальною площею 400 м². Він розташований у самому центрі лісу-заповідника і площа його ділянки становить 50 гектар.

У власника є власний вихід до заповідного лісу.

Будинок у стилі фільму "Сутінки"

В оголошенні зазначено, що садиба стоїть на абсолютно унікальній ділянці природного походження та її оточує ліс віком понад 100 років, в якому зростає 23 види дерев.

Інфраструктура та природа тут чудові, але про ці місця більшості людей невідомо. Таким чином будинок захований від сторонніх очей та знаходиться в усамітненні.

Тут вас оточуватимуть птахи, дикі звірі та первозданна природа.

Є власний вихід до лісу

Особняк експлуатується з весни 2016 року і будувався він за індивідуальним проектом для максимальної інтеграції в природний ландшафт.

Будинок обладнаний 2 генераторами: основним та резервним. Швидкісний інтернет працює весь час, навіть при відключенні світла.

Повне злиття з природою

Варто зазначити, що будинок обладнаний капсульним бомбосховищем з інтегрованими системами життєзабезпечення та евакуації. Товщина перекриття/стін внутрішньої бетонної капсули складає 1 метр.

На даху є великий оглядовий майданчик з чудовим видом на ліс та Київське море.

Будинок зі скла та бетону

У будинку реалізовані всі автоматичні системи: освітлення, опалення, кондиціювання, поливу рослин, водопостачання, водовідведення, системи безпеки та відеоспостереження.

В особняку три поверхи та 7 кімнат. Він повністю обставлений меблями та укомплектований усією необхідною для комфортного проживання технікою. Також тут є посудомийна машина, пральна машина, кавоварка та пилосос.

Кухонна зона

Ремонт у будинку виконаний у світлих тонах. Тут дуже високі стелі, багато простору та просто величезні панорамні вікна.

Деякі стіни замінені на скляні панелі, що дозволяє природному світлу проникати в кімнати.

Шикарна ванна кімната

Варто зазначити, що в оголошенні не описується кількість санвузлів і практично немає фотографій самих житлових кімнат. Також відсутня інформація про кількість спальних місць, наявність дитячої та гардеробу.

Простора зона відпочинку

На території садиби є окреме господарське приміщення площею 70 м², а також гараж на три автомобілі.

За оренду просять 8500 доларів або 344 тисячі гривень на місяць.

Будинок розташований у заповідному лісі

В оголошенні вказано "цікаву" деталь — "слуги та дворецький входять у вартість оренди".

Як сприймати цей підпис — вирішує кожен, але в оголошенні про оренду відокремленого будинку в лісі ця фраза звучить однозначно незвично.

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