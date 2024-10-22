Ціна оренди у Києві зростає: скільки просять за квартири з килимами і меблями СРСР (фото)

"Телеграф" оглянув помешкання економ-класу, які більше не економ

Ціни на оренду квартир у Києві знову стали об’єктом скарг у соцмережах. Адже попри війну й обстріли ціни підіймаються з космічною швидкістю — за пів року вартість оренди однокімнатної квартири в столиці зросла на 15%. Середня ціна наразі складає 16 тисяч гривень.

У бюджеті близько 10 тисяч гривень можна знайти квартири у стилі СРСР. "Телеграф" зібрав перелік типових квартир, які пропонують за такі гроші та кинув оком на варіанти під Києвом — раптом у передмісті опції кращі.

1.Квартира за 9500 грн на Дорогожичах

Шафа з шістдесятих

Квартира на Дорогожичах у стилі радянського old money з кришталевою люстрою здається за 9500 грн у місяць. Старий ремонт з радянським умеблюванням можна побачити на кухні та у кімнаті, у туалет краще не зазирати.

За ці кошти є побутова техніка: кухня, газова плита з духовкою, бойлер, холодильник, пральна машина.

2. Троєщина за 10 тисяч

Однокімнатна квартира на Райдужному масиві у дев’ятиповерховій панельці обійдеться у 10 тисяч грн в місяць

Власник пише, що оселя після капітального ремонту, однак шафи й тумби тут з часів Брєжнєва, що робить загальний вигляд дешевшим. Окрім цього, житловий масив не має метро поблизу, а це означає постійні корки у годину пік.

3.Троєщина за 10 тисяч з килимами

Оренда квартири з килимами на вулиці Червоної Калини (Троєщина) коштуватиме 10 тисяч гривень. Кухня та вбиральня тут обладнані відповідно до трендів минулого століття.

Проте ця ласа опція доступна не всім — власникам домашніх тварин її не здаватимуть.

4.Залишки розкоші на Лук’янівці, 10 тисяч

Однокімнатна квартира на вул. Загорівській біля метро"Лук’янівська" також коштує 10 тисяч. У вартість включені старі крісла, вінтажний торшер, розкладне ліжко тієї ж епохи. Міжкімнатні двері також не міняли.

Атмосфери додає торшер

5. Бортничі, 12 тисяч

Ця двокімнатна квартира у Бортничах на околиці лівого берега обійдеться у 12 тисяч гривень. В оселі є все необхідне для комфортного життя: типове бабусине трюмо, сервант, крісло-ліжко, розсувний стіл, журнальний столик, килим і гігантський "ролекс" на стіні.

На жаль, цей скарб можуть дозволити собі лише орендарі без тварин чи сімейні пари без дітей.

6. Шулявка за 12 тисяч

Якщо ви шукаєте квартиру та офіс одночасно — розгляньте цей варіант. Квартира на вул. Машинобудівній коштуватиме 12 тисяч, тут є олдскульний бабусин сервант та типовий для таких будинків паркет. Вбиральню можна розглядати як офіс, адже пральна машинка стоїть впритул до унітазу.

Офіс у туалеті та святковий сервант

7. Дарниця за 11,5 тисяч

На вул. Малишка на Дарниці (лівий берег) здається квартира за 11500 грн. Укомплектована меблями, деякі з яких лишились із часів СРСР. Є пральна машина, холодильник, бойлер. До війни це було б хорошим розташуванням, але зараз наземна станція метро зачиняється під час повітряних тривог.

8. Оболонь

Однокімнатна квартира на Оболоні коштує 10 тисяч гривень. Проте трохи відлякує не дуже новий розкладний диван та шафа, на кухні також є старі меблі.

9. Солом’янка за 10 тисяч

Квартира на проспекті Повітряних Сил (колишній Повітрофлотський) коштуватиме 10 тисяч. На період війни цей район набув слави "гучного", та ще й у холодну пору року доведеться миритися з протягами (вікна й балкон дерев’яні, фарба облізла).

Ситуація з квартирами під Києвом

В сусідніх Броварах (у кількох хвилинах автівкою від метро Лісова) ціни не набагато нижчі, проте квартири за цю вартість мають непоганий ремонт. Охайні помешкання зі свіжим ремонтом та новою побутово є ще у Борисполі (відстань від Києва одна година).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок збудований у класичному стилі з червоної цегли і має площу 913 квадратних метрів.