Цены на квартиры растут, несмотря на войну. Риэлтор озвучил несколько причин и дал совет

В столице по сравнению с весной цены выросли на 25-30%

Просматривая объявления о продаже или аренде квартиры в столице, только ленивый не заметил, как выросли цены, и это несмотря на атаки дронов и ракет. Подорожание недвижимости в условиях войны – феномен, имеющий несколько причин.

Большие возможности для реализации и относительная безопасность Киева привлекают украинцев из более неспокойных областей, это удорожает аренду. Сказываются на ценах и прекращение/задержка строительств новых домов. Детальнее о ситуации на рынке недвижимости "Телеграф" пообщался с риелтором Александром Бойко.

Почему квартиры дорожают даже во время войны?

Повышение цен на недвижимость в условиях войны имеет несколько объяснений. Первая причина – это восприятие недвижимости как стабильного и надежного актива.

"В условиях экономической нестабильности, инфляции и девальвации национальной валюты инвесторы видят в недвижимости один из самых надежных способов сохранить средства. Это побуждает людей вкладывать в квартиры и дома, даже при отсутствии стабильности", — объясняет Бойко.

Кроме того, недвижимость в относительно безопасных регионах, в частности во Львове, Ужгороде или Ивано-Франковске, становится особенно привлекательной для тех, кто стремится перенести свои капиталы и жизнь в менее уязвимые от войны зоны.

Что происходит с арендой в Киеве?

Данные сайта ЛУН

Аренда квартир выросла в среднем не менее чем на 25-30% по сравнению с весенними ценами, поделился наблюдениями риелтор Александр Бойко. Сейчас в столице новый скачок после летнего затишья.

"Создание новых рабочих мест, рост активности малого и среднего бизнеса стимулируют потребность в арендном жилье. Киев до сих пор привлекает людей благодаря развитой инфраструктуре, широким карьерным возможностям и относительно стабильной ситуации", — говорит Бойко.

Другой важный фактор – ограничение предложения на рынке. Часть построек приостановилась или замедлилась. Это приводит к дефициту доступного жилья, особенно в безопасных районах Киева и Львова.

"Дополнительно на рынок аренды влияет спрос со стороны внутренне перемещенных лиц, стремящихся поселиться в относительно безопасных регионах с развитой инфраструктурой, что также оказывает давление на рынок аренды в Киеве, Львове и других крупных городах", — говорит риелтор.

Что с ценами на покупку квартир

Если оценивать ситуацию с рынком продажи недвижимости, то цены не растут так стремительно, как на аренду. Даже заметно незначительное понижение. Основная причина этого – ограниченный спрос.

"Экономическая неопределенность, сложности с ипотечным кредитованием и отсутствие доступных финансовых ресурсов для многих покупателей приводят к снижению активности на рынке продаж. Из-за экономической нестабильности многие потенциальные покупатели откладывают решение о приобретении недвижимости, а некоторые собственники даже вынуждены снижать цены, чтобы обеспечить продажу", — отмечает Бойко.

Среди прочего отсутствие доступного финансирования, особенно ипотеки, значительно сдерживает потенциал рынка продаж. Коммерческие банки аккуратно предоставляют кредиты. Интерес к покупке жилья есть, но реальные сделки не в таком количестве как, например, по сравнению с прошлым 2023 годом.

Покупка квартир. Где выгоднее покупать в Киеве или Львове, и что с ценами?

Львов

Все зависит от целей: выбираете возможности и деньги или безопасность и близость к ЕС. Киев, как главный экономический центр, имеет большой потенциал для получения дохода от аренды. Несмотря на все риски, наличие возможностей в столице оставляет спрос на жилье среди арендаторов высоким и стабильным.

"Инвестиции в Киев могут быть выгоднее в долгосрочной перспективе, ведь рынок восстанавливается, а спрос на качественное жилье остается постоянным", — говорит риелтор.

Львов привлекателен с точки зрения безопасности, близости к европейским границам и восходящего интереса со стороны переселенцев и инвесторов. Спрос на аренду во Львове значительно вырос.

"Поэтому выбор между Киевом и Львовом зависит от стратегии инвестирования и готовности принимать определенные риски, связанные с безопасностью. Киев имеет больший потенциал для высокого дохода от аренды, тогда как Львов предлагает относительно безопасный и стабильный вариант для более консервативных инвесторов", — оценил риелтор Александр Бойко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек". В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.