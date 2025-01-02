Січень у Києві почався з "весни": скільки протримається плюсова температура

Найближчими днями у Києві будуть опади, а тепла погода зміниться на холодну

Наприкінці тижня, 2-4 січня, у Києві буде триматись хмарність, яка принесе з собою дощі та сніг. Синоптики також прогнозують різке падіння температури.

Найтеплішим днем з-поміж інших очікується четвер, коли у денний час стовпчики термометрів зафіксуються біля позначки в +9 градусів. Про це повідомили в Sinoptik.

У четвер, 2 січня, сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Опадів не прогнозується. Денна температура виросте до +9 градусів, а вночі опустилась до +4 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вранці — легкі 3 м/с.

Наступного дня, 3 січня, погода також буде хмарною. Вранці має розпочатись дощ зі снігом, який вдень слабшатиме, а ближче до вечора закінчиться. Температура у денний час сягне +4 градусів, а вночі впаде до -1 градусу. Максимальна сила вітру прогнозується вдень — легкі 2 м/с.

У суботу, 4 січня, ясне небо порадує киян лише вдень, але весь інший час воно буде вкрито хмарами. Дощів чи снігу не передбачається. Показники термометрів у денний час зафіксуються біля 0, а в нічний — -2 градусів. Найбільша сила вітру очікується на початку другої половини доби — слабкі 4 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики дали прогноз на тиждень і розповіли, чи чекати в Україні похолодання та опадів.