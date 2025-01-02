Чи чекати в Україні "зимової казки": синоптики дали прогноз на тиждень

Похолодання прийде, але воно буде нетривалим

На початку січня погода в Україні різко зміниться. На зміну теплим та сонячним дням прийде похолодання та багато опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Хоча, напевно, багатьом українцям хотілося б побачити за вікном "зимову казку", проте сувора реальність швидше за все принесе сльоту та вогкість.

За даними синоптиків, 2 січня погода нагадуватиме ту, яка була 1 січня — тобто варто чекати тепла та сонця. Винятком можуть бути деякі райони в західних областях, де можуть пройти невеликі дощі.

Погода 2 січня

Суттєве похолодання відбудеться з 3 січня, а на сході та півдні з 4 січня. У ці дні по всій території України варто чекати на опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

Погода 3 січня

Погода 4 січня

Морози теж будуть, але переважно вночі. Місцями стовпчики термометра опускатимуться до -5...-8 градусів.

Погода 5 січня

Проте вдень температура повітря знову повертатиметься у плюсові діапазони. Це означає, що українцям варто бути обережними на вулицях, оскільки висока ймовірність виникнення ожеледиці, особливо ввечері та вранці.

Погода 6 січня

Як повідомляє Meteofor, подібна погода зберігатиметься приблизно до 6 січня, після чого стовпчики термометрів знову поповзуть угору. У західних областях потепління триватиме буквально кілька днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яка найвища та найнижча температура повітря була в Україні на Новий рік за останні сотню років.