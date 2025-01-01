Тепло у Києві протримається недовго: синоптики прогнозують похолодання та сніг з дощем

У середу та четвер у місті триматиметься мінлива хмарність та аномальне тепло, але вже у п'ятницю варто очікувати на похолодання та дощі зі снігом

Найближчими днями, 1-2 січня, погода потішить Київ теплом та невеликим проясненням на небі. Однак вже 3 січня у місто завітають хмарність, опади та похолодання.

Упродовж середи-п'ятниці стовпчики термометрів у денний час коливатимуться в межах +3…9 градусів, а в нічний час — -1…+4 градусів. Про це йдеться в прогнозі від Sinoptik.

Середа, 1 січня, принесе у місто переважно хмарну погоду, але вранці та вдень можна очікувати на ясне небо. Опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +7 градусів, а вночі були "мінуси" — -1 градус. Найбільші пориви вітру передбачаються вдень — легкі 3 м/с.

Хмарність триматиметься й у четвер, 2 січня, але вранці та вдень прогнозується невелике прояснення. Дощів та снігу не буде. Денна температура підвищиться до +9 градусів, а нічна опуститься до +4 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

В останній робочий день цього тижня, 3 січня, очікується сильна хмарність, сніг з дощем, а також зниження температури. Вранці, можливо, пройде дощ зі снігом, які ближче до середини дня повинні закінчитися. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +3 градусів, а вночі опустяться до -1 градусу. Пориви вітру в п'ятницю не перевищать легких 2 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні 1 січня згідно з прогнозом від Укргідрометцентру. Синоптики розповіли, що у деяких областях було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.