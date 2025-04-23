Призведуть до закінчення війни в Україні: противник Путіна назвав дві умови

Деморалізувати російську армію не треба, кажуть у фонді "Идите лесом"

Росія — дика, азіатська, феодальна країна, окупована Володимиром Путіним та його оточенням, тому повстання громадян, незадоволених владою, не буде. Однак невдоволення зростатиме поступово, що в результаті призведе і до розвалу армії та закінчення агресії проти України.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар російського опозиційного фонду "Идите лесом" Іван Чувіляєв. Він назвав дві умови, які призведуть до закінчення війни у нашій країні.

Більше читайте у публікації: "Для закінчення війни потрібні дві умови". Як екс-дружина Путіна заробляє на жебраках росіян і змушує їх тікати з фронту".

За його словами, ніхто з російських військових не має жодного уявлення, у чому сенс того, що його відправили воювати до сусідньої, але здебільшого — далекої та незрозумілої йому країни.

— Нехай Путін городить будь-яку нісенітницю про "братні народи", але ніхто не розуміє, що таке Україна і що вони там роблять. Ніхто з них не може пояснити нічого, ні собі, ні оточуючим, — каже активіст.

На його думку, деморалізувати російську армію не треба, її треба розкладати.

— Треба залишати можливість для того, щоб люди втікали з фронту. Щоб армія була, бажано, абсолютно не боєздатною, щоб там панував більш результативний хаос, котрий веде до припинення війни, аніж панує зараз, — вважає противник Путіна.

Ми, як і раніше, впевнені, що для закінчення війни необхідні дві умови. З одного боку, треба допомагати українській армії, робити її сильнішою. З іншого боку, необхідно робити слабшою армію РФ. І це сенс нашої роботи – ми маємо робити російську армію слабшою. Тоді війна закінчиться. Дотриманням будь-якого одного з цих правил війни ми не зупинимо, — підсумував Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як колишня дружина Путіна відправляє росіян на війну в Україні.