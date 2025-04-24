Запоріжжя під ударом дронів: що відомо про нічну атаку на місто

Запоріжжя зазнало атаки "Шахедів": деталі

На відміну від Києва та інших регіонів України, які зазнали комбінованого ракетного та дронового удару, Запоріжжя атакували безпілотниками "Шахед". У місті внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе пошкоджено адміністративну будівлю та вікна у сусідньому будинку.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму повідомленні.

Очільник області зазначив, що під час атаки ніхто з цивільного населення не постраждав. Мешканці Запоріжжя чули вибухи приблизно о 5:30 ранку.

Тим часом ситуація у прифронтових населених пунктах Запорізької області залишається напруженою. За минулу добу окупанти завдали 456 ударів по 13 населених пунктах регіону.

За даними Запорізької ОВА, надійшло 40 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі під час цих атак не постраждали.

Нагадаємо, росіяни били по Києву крилатими ракетами, безпілотниками, а також вдарили балістикою. На кадрах, які надав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, помітно, що у дворі, де стався вибух, сильно постраждали автівки, у людей вибило вікна.