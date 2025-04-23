Позиція США щодо Криму не влаштовує Європу: є дві причини, пише FT

У Європі бачать, як Росія намагається обдурити США

Нинішня політика президента США Дональда Трампа щодо України викликає неприйняття у Європейських столицях. Вони мають дві причини, щоб виступати проти озвученого у ЗМІ варіанта угоди, яка передбачає здачу Криму росіянам.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times. Зазначається, що насамперед Європа не визнає анексію півострова через те, що це порушить територіальну цілісність та суверенітет України.

Перша причина зводиться до того, що "поступки", на які погодився піти Володимир Путін, не є реальними поступками. Як відомо, Кремль, за даними ЗМІ, висловив готовність заморозити поточну лінію фронту і нібито відмовився від претензій на частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Однак у Європі наголошують, що Путін не може "відмовлятися" від того, що він ніколи не контролював.

"Ви не можете відмовитися від того, чого у вас немає. Це зроблено просто для того, щоб обманом змусити американців укласти угоду", — повідомив один із європейських дипломатів.

Друга причина зводиться до того, що бажання Трампа нав’язати Україні невигідну угоду створить прецедент і відкриє шлях для Росії, щоб висувати нові територіальні претензії до Києва. При цьому не виключено, що нинішнє керівництво Вашингтона потім тиснутиме на Україну і щодо решти хотілок Кремля.

При цьому автори матеріалу припускають, що якщо США визнають Крим частиною Росії, то це призведе до дипломатичної кризи в ЄС та НАТО.

Як повідомлялося раніше, небажання України йти на територіальні поступки вже викликало черговий потік критики від Трампа. За його словами, це може призвести ще до трьох років війни.