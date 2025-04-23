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Кошовий обматюкав Арестовича у відповідь на пропозицію віддати Росії 4 області

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Кошовий відповів Арестовичу на його заклик віддати Росії чотири області Новина оновлена 23 квітня 2025, 18:31
Кошовий відповів Арестовичу на його заклик віддати Росії чотири області. Фото Колаж "Телеграфу"

Кошовий також озвучив для США свій "мирний план"

Популярний український комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який записав нестандартне привітання з Великоднем, обматюкав ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Шоумен жорстко відповів йому на заклик віддати Росії чотири області України.

Євген Кошовий записав відеозвернення, яке опублікував на своєму Telegram-каналі. Комік не стримувався у своїх висловлюваннях і назвав Арестовича "ідіотом" та "г**доном".

Євген Кошовий розкритикував пропозицію Олексія Арестовича

Актор "Кварталу 95" у своєму відеозверненні обматюкав Олексія Арестовича за його заклик віддати Росії чотири українські області. Також актор представив США свій "мирний план", суть якого полягає в тому, що Америка визнає Крим та всі області українськими, а Російську Федерацію – агресором.

"А ми, так і бути, як Україна, погоджуємося вам залишити в США одного "хорошого руського" Льошку Арестовича. Як я вдало слово "г**дон" замаскував ", — заявив Кошовий.

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Зазначимо, що раніше колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв’ю, що Україні варто погодитися віддати Росії чотири області (Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську), щоби потім не віддавати 8 областей.

Арестович, який втік за кордон, вважає, що чим більше триватиме війна, тим більше територій втрачатиме Україна. І цієї причини нібито має бути достатньо зараз, щоби погодитися на умови Росії. Також він заявив, що в Україні нібито пригнічували російськомовні регіони.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Олексія Арестовича і що про неї відомо. Вона мріяла стати "першою леді", побоювалася погроз та подала на розлучення.

Теги:
#Війна #Євген Кошовий #Олексій Арестович