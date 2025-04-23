Кошовий обматюкав Арестовича у відповідь на пропозицію віддати Росії 4 області

Кошовий також озвучив для США свій "мирний план"

Популярний український комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який записав нестандартне привітання з Великоднем, обматюкав ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Шоумен жорстко відповів йому на заклик віддати Росії чотири області України.

Євген Кошовий записав відеозвернення, яке опублікував на своєму Telegram-каналі. Комік не стримувався у своїх висловлюваннях і назвав Арестовича "ідіотом" та "г**доном".

Євген Кошовий розкритикував пропозицію Олексія Арестовича

Актор "Кварталу 95" у своєму відеозверненні обматюкав Олексія Арестовича за його заклик віддати Росії чотири українські області. Також актор представив США свій "мирний план", суть якого полягає в тому, що Америка визнає Крим та всі області українськими, а Російську Федерацію – агресором.

"А ми, так і бути, як Україна, погоджуємося вам залишити в США одного "хорошого руського" Льошку Арестовича. Як я вдало слово "г**дон" замаскував ", — заявив Кошовий.

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Зазначимо, що раніше колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв’ю, що Україні варто погодитися віддати Росії чотири області (Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську), щоби потім не віддавати 8 областей.

Арестович, який втік за кордон, вважає, що чим більше триватиме війна, тим більше територій втрачатиме Україна. І цієї причини нібито має бути достатньо зараз, щоби погодитися на умови Росії. Також він заявив, що в Україні нібито пригнічували російськомовні регіони.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Олексія Арестовича і що про неї відомо. Вона мріяла стати "першою леді", побоювалася погроз та подала на розлучення.