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Колишня дружина Путіна відправляє росіян на війну в Україну: опозиціонер пояснив механізм

Автор
Ігор Тимофєєв
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Володимир та Людмила Путіни до розлучення
Володимир та Людмила Путіни до розлучення. Фото Getty Images

Державна машина до заточена на максимальне приниження людей

Головна мотивація російських чоловіків до участі у війні в Україні – списання боргів за кредитами. А позики їм видає мікрофінансова компанія CarMoney, пов’язана із колишньою дружиною Володимира Путіна – Людмилою Очеретною.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар російського опозиційного фонду "Ідіть лісом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, як росіяни опиняються на фронті.

Більше читайте у публікації: "Для закінчення війни потрібні дві умови". Як екс-дружина Путіна заробляє на жебраках росіян і змушує їх тікати з фронту"

За його словами, Росія — це злиденна, обдерта, принижена країна, в якій абсолютна більшість населення, особливо чоловіки, закредитована.

— Кримінальне законодавство [у Росії] таке, що будь-яка людина може опинитися під п’ятою. Не з власної волі вони цей нашийник напнули, а тому що країна така, законодавство, Кримінальний кодекс, правила та банківська система такі. Все заточено під те, щоб людей максимально підім’яти, притиснути, принизити та обібрати, — каже опозиціонер.

На його думку, жодного іншого сенсу в існуванні нинішньої системи влади в Росії, яку Путін вибудовував 25 років, нема.

— Чи можемо ми казати, що закредитована людина, якій нема чого жерти, і якій на дверях пишуть: "Поверни кредит, г*внюк", йде підписувати контракт (щоб свої кредити та борги закрити) з власної волі? Чи можемо ми казати, що житель Чечні, якого за борг у 15 тисяч рублів катують, а після того, як він йде з військової частини, всю його сім’ю беруть у заручники, що він підписав контракт зі своєї волі? Та яка це, біса, воля? Тут нема волі. Люди пригнічені. У кожного російського громадянина на шиї сидить Путін. Він цього Путіна годує і не з власної волі, а тому, що цей Путін йому сів на шию і поїхав. Тому нема там жодної волі, — пояснює активіст.

Як приклад, він навів історію чоловіка, який повірив російській пропаганді, тому пішов воювати проти України.

— Ми його "пробиваємо" по базі боржників і з’ясовується, що він не лише Соловйова дивився, а й мікрокредитів набрав все життя вперед. Не тому, що він дурень, а тому, що країна така. Тому що ці мікрокредити тобі під ніс пхають. Тому що цими мікрокредитами колишня дружина Путіна займається і гроші на них заробляє. Ця система їй належить. Буквально! Ось вам наочний приклад того, яким чином люди опиняються на фронті. А ось таким. Путін їх туди тягне, сидячи на шиї, — каже представник фонду.

Він пояснив, що це невеликі гроші, якщо говорити про те, що людина отримує.

— А якщо говорити про те, що людина виявляється винна (у вигляді відсотків. — Ред.), то це можуть бути гігантські гроші. І не лише гроші. Це може бути взагалі все, що має людина, включаючи квартиру. На тому Людмила Путіна і жирує, що борг зростає навіть не по годинам, а по секундам.

І так, вибачте, все безпросвітно. Російська фінансова система та влада такі, що вони таким чином підкорили собі цих людей. Це і називається кріпосне право— резюмував Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Росія перетворилася на "цифровий рейх".

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#Володимир Путін #Людмила Путіна #Идите лесом #Іван Чувіляєв