В перші дні року в Україну прийшла "весна". Синоптики дали прогноз погоди на 2 січня

Опадів не передбачається

Рік почався для українців з теплої, а в багатьох регіонах ще й сонячної погоди. Найближчими днями температура повітря вдень сягатиме 4-9 градусів із позначкою "плюс".

"Телеграф" розповідає про погоду 2 січня у Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. За прогнозами метеосайту sinoptik.ua, опадів у четвер в цих містах не прогнозується.

Погода у Харкові 2 січня

З ранку та до самого вечора небо над обласним центром буде ясним, опадів не очікується. Температура повітря буде плюсовою навіть вночі, синоптики прогнозують +1 +6 градусів. Цікаво, що найнижча температура за останні 130 років 2 січня була зафіксована у 1957 році: тоді у Харкові було -27 градусів. А найтепліше було у 2023 — 10 градусів тепла.

Погода в Одесі 2 січня

У цьому південному місті також буде ясно, сяятиме сонце, без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до "весняних" +8. Вночі прогнозується від 2 градусів тепла. Найхолодніше 2 січня в Одесі за останні 130 років було у 1905 році (-18). Найтепліший день зафіксовано у 2023 році, тоді повітря прогрілося до 13 градусів вище нуля.

Погода в Дніпрі 2 січня

Протягом усього дня буде ясно та сонячно, без опадів. Вночі очікується від +1, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6 градусів із позначкою плюс. Найхолоднішим 2 січня в Дніпрі було у 1940 році, коли мороз сягнув -22 градусів. Найтепліший день був у 2023 році, коли було зафіксовано 11 градусів тепла.

Погода у Львові 2 січня

Ранок буде ясним, проте вдень та ввечері у Львові небо затягнуть хмари, опадів не прогнозується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 градусів, вдень синоптики обіцяють до 6 градусів вище нуля. Найхолодніше за 130 років 2 січня у Львові було у 1963 році, коли було зафіксовано 21 градус морозу. А найтеплішим цей день також був у 2023 році (+15).

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже з вечора 3 січня в Україну почне заходити похолодання. Вночі температура повітря опуститься до -1…-8 градусів, вдень коливатиметься в межах -4…+2.