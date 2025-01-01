Перший захід сонця 2025 року в Україні виявився неймовірно барвистим: вражаючі фото

Сонце буквально прикрасило небо над містами

Перший захід сонця у 2025 році видався неймовірно барвистим. Небо у багатьох містах України стало "вогненним".

Відповідні фотографії вже розлітаються мережею. Зокрема, такий захід сонця можна було бачити у Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Сонце буквально перефарбувало небо над містами у яскраві жовті та червоні кольори. Місцями його відтінки навіть були схожі на фіолетовий.

Українці стали ділитися своїми фото.

Нагадаємо, що незвичайний захід сонця став не єдиним барвистим явищем в Україні за 1 січня. Так, наприклад, у новорічну ніч на Івано-Франківщині все небо покрило північне сяйво. Воно переливалося рожевими відтінками. Вражаюче атмосферне явище помітили, зокрема, неподалік Косова о 1:30.

Також "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2024 року в Україні теж можна було спостерігати північне сяйво. Небо набуло ніжного рожевого і зеленого забарвлення.

Крім того, ми розповідали про те, що в Одесі почало світитися море на початку цієї осені. Це нечасте для регіону явище пов’язане з цвітінням біолюмінесцентних водоростей.