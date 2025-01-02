Январь в Киеве начался с "весны": сколько продержится плюсовая температура

В ближайшие дни в Киеве будут осадки, а теплая погода сменится холодной

В конце недели, 2-4 января, в Киеве будет держаться облачность, которая принесет с собой дожди и снег. Синоптики также прогнозируют резкое падение температуры.

Самым теплым днем среди других ожидается четверг, когда в дневное время столбики термометров зафиксируются у отметки в +9 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

В четверг, 2 января, солнце будет редко появляться из-за облаков. Осадков не прогнозируется. Дневная температура вырастет до +9 градусов, а ночью опустилась до +4 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются утром – легкие 3 м/с.

На следующий день, 3 января, погода также будет облачной. Утром должен начаться дождь со снегом, который днем будет ослабевать, а ближе к вечеру закончится. Температура в дневное время достигнет +4 градусов, а ночью упадет до -1 градуса. Максимальная сила ветра прогнозируется днем — легкие 2 м/с.

В субботу, 4 января, ясное небо порадует киевлян лишь днем, но все остальное время оно будет покрыто облаками. Дождей или снега не ожидается. Показатели термометров в дневное время зафиксируются около 0, а в ночное — -2 градусов. Наибольшая сила ветра ожидается в начале второй половины суток — слабые 4 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики дали прогноз на неделю и рассказали, ждать ли в Украине похолодания и осадков.