Якою буде погода в Україні у перші дні 2025 року: прогноз на 1-2 січня

Подекуди пориви вітру, але в цілому погода буде сухою.

У перші дні 2025 року в Україні буде аномально тепла погода, але протягом місяця прийдуть сильні морози з Гренландії.

Про те, якою буде погода на 1-2 січня, розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич. Температура повітря з 1 по 3 січня вдень буде +4…+9°С, на півдні України та в Криму — +10…+13°С. Вночі температура повітря -1…+5°С, у південних областях України — +2…+7°С.

Щодо опадів, то 1-2 січня по всій території України буде суха погода. Починаючи з 3 січня в Україні очікуються дощі, мокрий сніг, також місцями очікуються сильні пориви вітру.

У перші десять днів січня Нового 2025 року погода в Україні буде мінливою, іноді з поривчастим вітром та аномально високими температурами. Тривалого снігового покриву очікувати не варто, а в тих регіонах, де сніг все ж таки випаде, надовго він не затримається.

В основному спостерігатимуться опади, переважно у вигляді дощу та мряки. Ймовірно, що будуть тумани.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Буковелі на Новий рік і чи чекати там снігу.