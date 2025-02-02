Київ у лютому накриють морози до -18°C? Синоптики здивували прогнозом

Готуємо теплі речі

У лютому, за прогнозами синоптиків, в Україну нагрянуть сильні морози. У Києві також прогнозується значне зниження температури повітря вдень та вночі протягом місяця.

Однак на одних сайтах можна зустріти інформацію про те, що стовпчики термометрів у лютому в столиці опустяться до позначки -18 °С, а на інших ресурсах даються більш сприятливі прогнози. "Телеграф" зібрав для читачів всю актуальну інформацію про погоду у Києві у лютому.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, над Скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас на більш південні широти.

В результаті такого процесу, територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру, тому температура поступово знизиться на 3 – 6 °С.

У Києві ж, за даними сайту Аccuweather, упродовж місяця очікується досить комфортна погода практично без опадів. Лише 23 лютого можливий дощ, а 26 числа – сніг.

Фахівці ресурсу прогнозують температуру в межах -1…+5 °С вдень та -1…-7 °С вночі.

Дані сайту Мeteo.ua менш обнадійливі — тут у лютому в Києві прогнозуються морози до -18 °С вдень. При цьому тижнями буде йти сніг.

Аналітики ресурсу припускають, що погода у лютому буде дуже холодною і щодня спостерігатиметься мінусова температура повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яких температур українцям чекати у лютому. Як виявилося, природа готує для нас новий температурний сюрприз.