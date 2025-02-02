Киев в феврале накроют морозы до -18°C? Синоптики удивили прогнозом

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В феврале, по прогнозам синоптиков, в Украину нагрянут сильные морозы. В Киеве в течение месяца также прогнозируется значительное понижение температуры воздуха как днем, так и ночью.

Однако на одних сайтах можно встретить информацию о том, что столбики термометров в феврале в столице опустятся до отметки в -18 °С, а на других ресурсах даются более благоприятные прогнозы. "Телеграф" собрал для читателей всю актуальную информацию о погоде в Киеве в феврале.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты.

В результате такого процесса, территория нашей страны окажется под влиянием более холодного воздуха и северо-западного ветра, поэтому температура постепенно снизится на 3 – 6 °С.

В Киевеже , по данным сайта Аccuweather, в течение месяца ожидается достаточно комфортная погода практически без осадков. Только 23 февраля возможен дождь, а 26 числа — снег.

Специалисты ресурса прогнозируют температуру в пределах -1…+5 °С днем и -1…-7 °С ночью.

Данные же сайта Мeteo.ua менее обнадеживающие — здесь в феврале в Киеве прогнозируются морозы до -18 °С днем. При этом неделями возможно будет идти снег.

Аналитике ресурса предполагают, что погода в феврале будет очень холодной и ежедневно будет наблюдаться минусовая температура воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каких температур украинцам ожидать в феврале. Как оказалост, природа готовит для нас новый температурный сюрприз.