"Є неприйнятним": Іран різко відкинув вимоги США та відмовився від переговорів з Трампом

Сам Трамп раніше заявив американським ЗМІ, що Іран має два варіанти взаємодії з США

Іран відкинув вимогу президента США Трампа піти на переговори щодо своєї ядерної програми. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не збирається піддаватися американському тиску та обмінювати свою ядерну програму на будь-що.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що заява Хаменеї пролунала через день після того, як президент США Трамп заявив, що він нібито відправив Ірану листа із закликом відновити переговори щодо ядерної угоди, з якої США вийшли через дії Трампа у 2018 році.

"Наполягання деяких агресивних урядів на переговорах не спрямоване на вирішення проблем. Це лише спосіб висувати нові вимоги. Йдеться не лише про ядерну програму – вони хочуть впливати й на інші сфери, що є неприйнятним для Ірану", – сказав Хаменеї.

Сам Трамп раніше заявив американським ЗМІ, що Іран має два варіанти взаємодії з США: "або військовий шлях, або угода", оскільки Вашингтон планує запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Проте попри свої заяви про "відкритість до переговорів" Трамп відновив політику "максимального тиску" на Тегеран, яку застосовував під час свого першого президентського терміну.

Хаменеї у своїй відповіді наголосив, що Іран не збирається приймати жодних вимог США щодо своєї оборонної спроможності, зокрема ракетної програми, яку США вимагати обмежити, та міжнародного впливу. Нещодавно Іран публічно представив свій перший корабель-дрононосець, а також прекрасно захищену підземну військово-морську базу.

Зазначимо, що не так давно Трамп публічно згадував Іран в одному зі своїх виступів, які зазвичай наповнені заявами про війну в Україні та дифірамбами російському режиму. "Дуже скоро з Іраном щось станеться, ви про це почуєте", – заявив тоді американський президент.

Окрім того, за даними ЗМІ, Росія погодилася сприяти адміністрації Трампа в переговорах з Іраном щодо ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських сил. Це питання обговорювалося на переговорах між високопосадовцями Росії та США в Саудівській Аравії.