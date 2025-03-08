Українські переговорники вирушать на зустріч з американцями: Зеленський назвав імена

Візит пройде на початку наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський разом з дипломатичною командою відвідають Саудівську Аравію наступного тижня. Після цього українські перемовники проведуть зустріч із представниками США.

Про це Зеленський повідомив у своєму профілі в соцмережі X. За його словами, Україна налаштована на те, щоб завершити війну довгостроковим та достойним миром, у найкоротші терміни.

Глава держави має намір вирушити до Ер-Ріяду на зустріч зі спадковим принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом. Цей візит було заплановано на лютий, проте було перенесено через те, що того ж дня у Саудівській Аравії проводили зустріч представники США та Росії.

Після зустрічі з фактичним правителем королівства там залишиться команда в особі голови ОПУ Андрія Єрмака, його заступника Павла Паліси, міністра оборони Рустема Умєрова та глави МЗС Андрія Сибіги. Очікується, що вони проведуть зустріч із американськими перемовниками.

"З нашого боку буде чітке налаштування на конструктив, і сподіваємося, що вдасться обговорити та узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко та результативно", — написав Зеленський.

Українська правда своєю чергою зазначає, що головним завданням перемовників є відновлення відносин між Києвом і Вашингтоном, а також обговорення угоди з корисними копалинами.

Паліса, Єрмак, Сибіга та Умєров

Як повідомлялося раніше, за даними західних журналістів, з американської сторони на зустрічі будуть присутні глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник Близького Сходу Стів Віткофф.