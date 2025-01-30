Сильні снігопади та морози. Яким регіонам чекати справжньої зими на початку лютого

Аномальне тепло відступає

Січень закінчується аномально теплою, подекуди навіть рекордно теплою погодою, яка спостерігалась по всій території України. І це через прихід теплої повітряної маси з Південної Європи та Середземноморського регіону, де також переважають надзвичайно високі показники температури повітря як для зими.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, із приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами. Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово в першій декаді лютого охопить більшу частину Європи, зниження температури відбудеться у багатьох країнах.

В Україні 31 січня — 1 лютого ще збережеться аномально тепла погода, місцями з невеликими дощами та температурою повітря вдень +5…+11 °С, у Криму та Одеській області +12…+16 °С. Поступово, з 2 лютого, починаючи із західних та північних регіонів відбуватиметься зниження температури повітря на 3 – 6 °С. У нічний час температура становитиме -4…+3°С, вдень -1…+6°С.

У період з 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до -5…-12 °С, вдень до -5…+1 °С. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого.

Для наочності на прогностичній карті показано ймовірну температуру вночі в Європі 9 лютого, а також райони з найсильнішими морозами.

Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу із переходом у сніг. Подекуди може сформуватися сніговий покрив, проте кількість снігу прогнозується незначна. Інтенсивніші снігопади варто очікувати 6 – 7 лютого в центральних і південних областях. Вони будуть викликані впливом Чорноморського циклону з півдня. У цей період також відбудеться відчутне посилення вітру східної чверті, місцями до 15 – 20 м/с.

Таким чином, у найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову, з помірними морозами, місцями зі снігопадами та хуртовиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікуються снігопади найближчим часом.