Погодні аномалії будуть нещадними. Яких температур очікувати у лютому

Природа готує новий температурний сюрприз

Січень 2025 року виявився надзвичайно теплим по всій території України. У північних, центральних і східних областях він став найтеплішим за історію спостережень, а відхилення від середніх багаторічних значень досягало +4…+6 °С. Через переважання високого атмосферного тиску опадів випало небагато, у більшості регіонів їх було значно менше за норму, а сніг лежав лише в Карпатах.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, лютий, судячи з прогнозів, також буде значно теплішим за звичайний. Найсерйозніші температурні аномалії чекають на Східну Європу, включаючи територію України.

В атмосфері сформується тенденція до циклонічної активності в районі Ісландії та Британських островів, де очікується нестабільна погода з частими опадами (переважно дощами), поривчастим вітром та різкими коливаннями тиску. У той же час над більшою частиною континентальної Європи встановиться сфера підвищеного тиску. У східній та північно-східній частинах регіону антициклони та гребені високого тиску довго домінуватимуть, через що опадів на великих територіях випаде мало.

Ситуація зі сніговим покривом залишиться незмінною – стійкий сніг збережеться лише у горах, але в рівнинах він з’являтися лише епізодично під час короткочасних похолодань і проходження циклонів.

На території України лютий, швидше за все, виявиться практично таким же теплим, як січень, хоча побити історичні рекорди місяця буде дуже складно. У більшості регіонів температура повітря перебуватиме в межах 0 °С або трохи вище зазначеної позначки. Середньомісячна температура очікується в діапазоні -2,6… +5,1 °С, що на 1,8 – 3,6 °С вище за норму. Найтепліше буде у південних областях, у Криму, а також місцями у західних регіонах. Через тривалий теплий період може початися передчасна вегетація деяких сільськогосподарських культур.

Кількість опадів у більшості областей України очікується нижче за норму на 17 – 36%, виняток становитимуть західні та південні регіони, де зволоження прогнозується на достатньому рівні.

На карті представлено прогностичне поле аномалій середньомісячної температури у Європі на лютий 2025 року. Території з більш червоною та малиновою заливкою відповідають більш істотному відхиленню у бік перевищення норми:

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україну йде арктичне похолодання. Коли та де вдарять морози до -16.