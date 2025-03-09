Все за рахунок Росії: Франція передасть Україні озброєння за гроші з активів Кремля

Серед іншого, до пакета допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди та авіабомби

Франція незабаром надасть Україні військову допомогу на суму в 195 мільйонів євро. Це буде перша військова поставка від Франції, яка буде повністю оплачена грошами із заморожених активів російського режиму – щоправда, тільки з відсотків з цих активів.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю виданню La Tribune Dimanche. За його словами, значення пакета для ЗСУ важко буде переоцінити, особливо на тлі припинення постачань Сполученими Штатами.

Серед іншого, до пакета допомоги увійдуть 155-мм артилерійські снаряди для артилерії стандарту НАТО та авіаційні бомби AASM для французських винищувачів Mirage 2000, які передані Повітряним силам ЗСУ. Окрім того, пообіцяв Лекорню, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB для України.

Нагадаємо, що 5 березня президент Франції Еммануель Макрон виступів зі зверненням до нації. Промова, яку подивилися понад 15 мільйонів глядачів, стосувалася насамперед війни в Україні, російської загрози, яка нависла над Європейським континентом, та політики нової адміністрації в США.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер домовилися про надання 2,26 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Це кредит, який буде повернутий із доходів із російських заморожених коштів.

Також у Європейському Союзі планують надати Україні великий пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро. Проте вже зараз із цим почалися проблеми, оскільки деякі країни ЄС не погоджуються з принципом фінансування допомоги та вимагають переробити пакет.