Дрони атакували НПЗ і не тільки: у Росії вночі гуркотіли потужні вибухи (відео)

У деяких місцях почалися пожежі

У Росії пізно ввечері 8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Також про атаку писали у мережі губернатори російських областей.

Вибухи у Рязанській області

Telegram-канал SHOT повідомляє, що незадовго до півночі 8 березня в Рязані пролунали вибухи. Усього було чути 5-5 вибухів.

"ППО збиває українські БПЛА в районі місцевого НПЗ (нафтопереробного заводу, — Ред.), — йдеться у повідомленні.

Губернатор Рязанської області Павло Малков написав у соцмережах, що над містом нібито було знищено БПЛА.

"Постраждалих немає, житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури не постраждали" — заявив Малков.

Тим часом у мережі зазначають, що в районі Рязанського нафтозаводу лунали вибухи.

Вибухи у Ростовській області

Увечері 8 березня в Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. У селі Ряджене Матвєєво-Курганського району через падіння БПЛА сталася пожежа.

Вибухи у Липецькій області

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про "режим повітряної небезпеки" на території всього регіону увечері 8 березня. За його словами, загроза атаки БПЛА існувала для Липецька та Липецького муніципального округу.

"Атака безпілотників триває... Працюють ППО та засоби придушення", — написав він.

Тим часом у місцевих ТГ-каналах повідомляють про приблизно сім вибухів у районі Липецька.

Місцеві паблики писали про кілька вибухів у районі міста Липецьк. За даними ТГ-каналів Mash та SHOT, жителі Липецька чули щонайменше 7 вибухів.

У ЗМІ заявляють, що метою дронової атаки нібито став Новоліпецький металургійний комбінат (НЛМК). Також повідомлялося, що після вибухів у районі комбінату була пожежа.

Вибухи у Воронезькій області

Згідно з повідомленнями із соціальних мереж, під атаку дронів міг потрапити спиртзавод, який розташований у місті Бутурлінівка. У розмедіа розповідали. Загалом у районі міста Воронеж було щонайменше 6 вибухів.

Губернатор Олександр Гусєв стверджує, що "черговими силами ППО в небі над Воронежем був виявлений і знищений безпілотний літальний апарат №".

"Постраждалих немає. За попередніми даними, під час падіння уламків було пошкоджено скління в одній квартирі", — сказав російський чиновник.

Вибухи у Курській області

У ряді Telegram-каналів було повідомлено, що в області було чути вибухи.

Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі пише, що вибухи були в районі міста Коренево на тлі атаки дронів.

Безпілотна небезпека у Північній Осетії

У ніч на 9 березня в аеропорту Владикавказу було введено план "Килим" (заборона на виліт та зліт рейсів). Обмеження пояснили начебто фіксацією українських БПЛА.

Також оголошувалося про режим безпілотної небезпеки у Південній Осетії. Напередодні ввечері, 8 березня, було повідомлено про зупинення роботи аеропорту Волгограда – також через БПЛА.

План "Ковер"

План "Килим" працює з 01:05 в Астрахані, з 02:00 в Казані і 02:59 в Нижньому Новгороді. За попередніми даними, все нібито через українське БПЛА в небі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ завдали у березні серію ударів по російських нафтових об’єктах. Зокрема вибухи пролунали в Уфі на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім", а пізніше стався приліт нафтобазою в селищі Чортково Ростовської області.