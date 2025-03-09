Дрони атакували НПЗ і не тільки: у Росії вночі гуркотіли потужні вибухи (відео)
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У деяких місцях почалися пожежі
У Росії пізно ввечері 8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.
Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Також про атаку писали у мережі губернатори російських областей.
Вибухи у Рязанській області
Telegram-канал SHOT повідомляє, що незадовго до півночі 8 березня в Рязані пролунали вибухи. Усього було чути 5-5 вибухів.
"ППО збиває українські БПЛА в районі місцевого НПЗ (нафтопереробного заводу, — Ред.), — йдеться у повідомленні.
Губернатор Рязанської області Павло Малков написав у соцмережах, що над містом нібито було знищено БПЛА.
"Постраждалих немає, житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури не постраждали" — заявив Малков.
Тим часом у мережі зазначають, що в районі Рязанського нафтозаводу лунали вибухи.
Вибухи у Ростовській області
Увечері 8 березня в Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. У селі Ряджене Матвєєво-Курганського району через падіння БПЛА сталася пожежа.
Вибухи у Липецькій області
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про "режим повітряної небезпеки" на території всього регіону увечері 8 березня. За його словами, загроза атаки БПЛА існувала для Липецька та Липецького муніципального округу.
"Атака безпілотників триває... Працюють ППО та засоби придушення", — написав він.
Тим часом у місцевих ТГ-каналах повідомляють про приблизно сім вибухів у районі Липецька.
Місцеві паблики писали про кілька вибухів у районі міста Липецьк. За даними ТГ-каналів Mash та SHOT, жителі Липецька чули щонайменше 7 вибухів.
У ЗМІ заявляють, що метою дронової атаки нібито став Новоліпецький металургійний комбінат (НЛМК). Також повідомлялося, що після вибухів у районі комбінату була пожежа.
Вибухи у Воронезькій області
Згідно з повідомленнями із соціальних мереж, під атаку дронів міг потрапити спиртзавод, який розташований у місті Бутурлінівка. У розмедіа розповідали. Загалом у районі міста Воронеж було щонайменше 6 вибухів.
Губернатор Олександр Гусєв стверджує, що "черговими силами ППО в небі над Воронежем був виявлений і знищений безпілотний літальний апарат №".
"Постраждалих немає. За попередніми даними, під час падіння уламків було пошкоджено скління в одній квартирі", — сказав російський чиновник.
Вибухи у Курській області
У ряді Telegram-каналів було повідомлено, що в області було чути вибухи.
Начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі пише, що вибухи були в районі міста Коренево на тлі атаки дронів.
Безпілотна небезпека у Північній Осетії
У ніч на 9 березня в аеропорту Владикавказу було введено план "Килим" (заборона на виліт та зліт рейсів). Обмеження пояснили начебто фіксацією українських БПЛА.
Також оголошувалося про режим безпілотної небезпеки у Південній Осетії. Напередодні ввечері, 8 березня, було повідомлено про зупинення роботи аеропорту Волгограда – також через БПЛА.
План "Ковер"
План "Килим" працює з 01:05 в Астрахані, з 02:00 в Казані і 02:59 в Нижньому Новгороді. За попередніми даними, все нібито через українське БПЛА в небі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ завдали у березні серію ударів по російських нафтових об’єктах. Зокрема вибухи пролунали в Уфі на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім", а пізніше стався приліт нафтобазою в селищі Чортково Ростовської області.