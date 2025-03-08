Без надбавок не залишився: скільки отримує мер Хмельницького

Чиновник за минулий рік двічі отримував допомогу від держави

Зарплата міського голови Хмельницького Олександра Симчишина виявилася нижчою за середню по місту. Втім, додаткові виплати допомогли йому трохи покращити матеріальне становище.

Про це йдеться у відповіді Хмельницької міської ради на запит "Телеграфа". У документі зазначено, що торік мер міста отримав суттєву надбавку до зарплати.

Так з січня по травень 2024 року оклад чиновника становив 15900 гривень, з яких вираховувалися 18% податку на дохід і 1,5% військового збору. Тобто на руки він отримував лише 12,8 тисячі гривень.

У травні його оклад піднявся до 24 866 гривень, проте з урахуванням усіх податків на руки він отримував лише трохи більше ніж 19 тисяч гривень. Примітно, що за даними work.ua середня зарплата по Хмельницькому становить 20,5 тисячі гривень.

Щоб поправити матеріальне становище, Симчишин був змушений отримати допомогу на оздоровлення у розмірі майже 65 тисяч (52,3 тисячі після вирахування податків) у листопаді 2024 та допомогу на розв'язання соціально-побутових питань у розмірі 63,7 тисячі гривень (49 тисяч після вирахування податків) у грудні того ж року.

Як повідомлялося раніше, приблизно таку саму зарплату отримувала в.о. мера Полтави Катерини Ямщикової. Цікаво, що їй теж довелося отримувати допомогу на розв'язання соціально-побутових проблем.