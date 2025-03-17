У Київ повернулись морози. Чого ще чекати від погоди на початку тижня

Потішитись теплою та сонячною погодою не вийде

У Києві погода упродовж 17-19 березня буде переважно хмарною та місцями мокрою. Крім того, у місті триматиметься похолодання, іноді очікуються морози, але низька температура затримається ненадовго.

Синоптики попереджають, що на початку тижня продовжать вирувати вітри й іноді їх сила сягатиме 12 м/с. Про це повідомили у Meteofor.

Перша половина понеділка, 17 березня, буде майже ясною, але у другій половині доби прийдуть хмари. Вдень очікується дрібний дощ. Повітря прогріється до +5 градусів, а вночі були морози — до -1 градусу. Найсильніші пориви вітру передбачаються вдень та ввечері — сильні 12 м/с.

Вівторок, 18 березня, увірветься у місто з невеликою хмарністю, але без опадів, та ще більшими морозами. Денна температура сягне +4 градусів, а нічна впаде до -3 градусів. Вітер не вщухатиме до кінця дня — вируватиме свіжий-сильний 8-11 м/с.

А от у середу, 19 березня, хоча і збережеться хмарність та місцями дощі, але температура поповзе вгору. Синоптики кажуть, що дрібні дощі зі снігом варто очікувати лише вночі. Показники на термометрах вдень виростуть до +7 градусів, а вночі опустяться до +1 градусу. Максимальні пориви вітру мають відбутись вранці-вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні знову чекати на підвищення температури.