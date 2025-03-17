В Киев вернулись морозы. Чего еще ждать от погоды в начале недели

Порадоваться теплой и солнечной погодой не получится

В Киеве погода на протяжении 17-19 марта будет преимущественно облачной и местами мокрой. Кроме того, в городе будет держаться похолодание, иногда ожидаются морозы, но низкая температура задержится ненадолго.

Синоптики предупреждают, что в начале недели продолжат бушевать ветры, и иногда их сила будет достигать 12 м/с. Об этом сообщили в Meteofor.

Первая половина понедельника, 17 марта, будет почти ясной, но во второй половине суток придут облака. Днем ожидается мелкий дождь. Воздух прогреется до +5 градусов, а ночью были морозы — до -1 градуса. Самые сильные порывы ветра предполагаются днем и вечером – сильные 12 м/с.

Вторник, 18 марта, ворвется в город с небольшой облачностью, но без осадков, и с еще большими морозами. Дневная температура достигнет +4 градусов, а ночная упадет до -3 градусов. Ветер не будет утихать до конца дня — будет бушевать свежий сильный 8-11 м/с.

А вот в среду, 19 марта, хотя и сохранится облачность и местами дожди, но температура поползет вверх. Синоптики говорят, что мелкие дожди со снегом стоит ожидать только ночью. Показатели на термометрах днем вырастут до +7 градусов, а ночью опустятся до +1 градуса. Максимальные порывы ветра должны состояться утром-днем – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине снова ждать повышения температуры.