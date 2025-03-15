Одну з областей України потужно засипало снігом посеред березня (відео)

Зима ще не сказала своє останнє слово

Сніг у середині березня випав у Волинській області. У деяких місцях висота снігового покриву вже досягла понад 10 сантиметрів і снігопади сьогодні, 15 березня, очікуються тут також і ввечері.

Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах. Варто зазначити, що синоптики справді прогнозували різку зміну погодних умов та рясні снігопади в середині березня.

Наприклад, село Жиричі у Ратнівському районі Волинської області замело снігом. Вранці місцеві жителі замість сонячної теплої погоди побачили на вулицях білу ковдру на полях та дахах.

"Зима повертається на Волинь! Хто вже прибрав зимовий одяг, мабуть, доведеться дістати його ще раз", — пишуть у місцевих пабліках.

Зверніть увагу: "Пережили аномальну зиму, але весна розчарує: народний синоптик дав прогноз на березень, квітень та травень" .

У селі Світязь Ковельського району Волинської області також випав сніг. Все навколо замело і весна справді перетворилася на справжню зиму.

Також сніг випав і в інших населених пунктах Волині. Місцеві жителі з подивом фіксують на відео природну аномалію та показують, що висота снігового покриву вже досягла понад 10 сантиметрів.

За даними метеосайту Ventusky у суботу, 15 березня, на заході та півночі України очікуються снігопади. У деяких областях можливий приріст снігового покриву до 10 сантиметрів.

Лише у частині центральних та південних областей буде суха погода.

При цьому температура повітря в західній частині України буде на рівні в середньому +5…+7 градусів. У центральних областях очікується до +13…+16 градусів. На півночі країни – до +8. А у східних та південних областях буде до +20.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.