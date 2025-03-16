Вдягаймося тепліше: синоптикиня назвала дати, коли знову чекати тепла в Україні

Сильний вітер, дощі та сніг змінить тепло

З 22 березня в Україні очікується потепління. Водночас 17 березня та протягом тижня на території зберігатиметься холодна й вітряна погода.

Про це повідомляє метеорологиня Наталка Діденко. За її словами, у понеділок мешканцям західних та північних регіонів варто готуватися до погіршення погодних умов. Очікується мокрий сніг, а температура повітря вночі опуститься до -3…-8 градусів. Вдень буде трохи тепліше — близько 0…+4°C.

"До негоди приєднається сильний північно-західний вітер! Одягайтеся тепло, покатайтесь маршруткою краще завтра, бо на дорогах буде непевно", — попередила фахівчиня.

У решті областей України 17 березня не передбачені значні опади. Лише в західній частині центрального регіону можливі дощі з мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься в межах 0…+4°C, а вдень потеплішає до +6…+11°C.

Синоптикиня — про Київ та потепління

У столиці ж погода буде аналогічна — жителі спостерігатимуть опади у вигляді мокрого снігу, що в поєднанні з сильними поривами північно-західного вітру зробить погоду малоприємною.

Діденко зазначила, що потепління настане в Україні 22-23 березня. Нижче демонструємо карту всієї країни на ці дні.

Карта погодних умов в Україні 22 та 23 березня

Карта погодних умов в Україні 22 та 23 березня

Погода в Києві на вихідних:

Температура повітря в столиці 22-23 березня

Температура повітря в столиці 22-23 березня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київ на межі погодного фронту — 15 березня погода в Україні значно погіршилася. Країну накривають дощі та снігопади.