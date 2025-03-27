Як у Києві стати оператором дрона і Javelin? Командир добровольців дав підказку

У навчальному центрі ДФТГ "Мрія" пройшли вишкіл понад 13 тисяч чоловік

У Києві діє сертифікований Міністерством оборони навчальний центр добровольчого формування тергромади (ДФТГ) "Мрія", в якому можна опанувати керування дронами або стати оператором переносного ракетного комплексу.

Про це "Телеграфу" розповів командир ДФТГ "Мрія" – суддя Конституційного суду України у відставці Сергій Сас. Він пояснив, що центр навчає як військовослужбовців, так і цивільних операторів безпілотних систем.

Більше читайте у публікації: "Поза армією, але в строю": чи можуть мобілізувати добровольців, які збивають ворожі дрони, і чи платять їм".

За його словами, за три роки вдалося підготувати понад шість тисяч спеціалістів, з них понад чотири тисячі – це військові, які виконують бойові завдання.

По завершенні навчання видають сертифікат і атестаційну книжку. Там зазначено, які типи літальних апаратів освоєно і скільки годин нальоту має оператор. Це дає можливість тим, хто йде до ЗСУ, отримати військово-облікову спеціальність "оператор безпілотних літальних апаратів".

Ще один напрям їхньої роботи – навчання операторів ПТРК і ПЗРК, які застосовують для ураження живої сили, бронетехніки та повітряних цілей противника. До них відносяться такі відомі системи, як NLAW, Javelin, Stinger тощо.

— Ми вже навчили майже сім тисяч осіб, як цивільних, так і військових. Причому навчання в нашому центрі, як для операторів дронів, так і для операторів ПЗРК, є безплатним — ділиться Сергій Сас.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як добровольча ППО у Києві збиває "Шахеди".