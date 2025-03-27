Как в Киеве стать оператором дрона и Javelin? Командир добровольцев подсказал

В учебном центре ГФТГ "Мрия" прошли обучение более 13 тысяч человек

В Киеве действует сертифицированный Министерством обороны учебный центр добровольческого формирования тергромады (ДФТГ) "Мрія", в котором можно овладеть управлением дронами или стать оператором переносного ракетного комплекса.

Об этом "Телеграфу" рассказал командир ДФТГ "Мрія" – судья Конституционного суда Украины в отставке Сергей Сас. Он пояснил, что центр учит как военнослужащих, так и гражданских операторов беспилотных систем.

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По его словам, за три года удалось подготовить более шести тысяч специалистов, из них более четырех тысяч — это военные, выполняющие боевые задания.

По окончании обучения выдают сертификат и аттестационную книгу. Там указано, какие типы летательных аппаратов освоены и сколько часов налета имеет оператор. Это позволяет тем, кто идет в ВСУ, получить военно-учетную специальность "оператор беспилотных летательных аппаратов".

Еще одно направление их работы — обучение операторов ПТРК и ПЗРК, применяемых для поражения живой силы, бронетехники и воздушных целей противника. К ним относятся такие известные системы как NLAW, Javelin, Stinger и т.д.

— Мы уже научили почти семь тысяч человек, как гражданских, так и военных. Причем обучение в нашем центре, как для операторов дронов, так и для операторов ПЗРК, бесплатно — делится Сергей Сас.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как добровольческая ПВО в Киеве сбивает "Шахеды".