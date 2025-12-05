І пилосос не знадобиться: як прибрати голки від живої ялинки за допомогою скотчу

Краще не збирати голки пилососом, оскільки це може зашкодити йому

Незабаром новорічні свята з гірляндами, смаколиками і, звичайно ж, ялинками. Якщо ви ставите в будинку живу новорічну красуню, то наприкінці свят точно стикалися з проблемою голок, що обсипалися. Вирішити цю проблему просто, навіть без використання пилососу.

"Телеграф" розповідає, як прибрати у будинку після винесення живої ялинки, щоб не поламати пилосос.

Як прибрати голки — лайфхак зі скотчем

Коли ялинка обсипається, перше, що хочеться зробити, — це прибрати голки пилососом. Це рішення виглядає логічним, адже він чудово справляється з таким видом сміття. Однак, голки можуть нашкодити техніці, особливо якщо вони ще зелені та містять сік, пише Express.

Як виявилося, є ефективний лайфхак, який допоможе впоратися зі збиранням голок від ялинки. Вам знадобиться лише звичайний скотч або будь-яка інша липка стрічка. Особливо цей спосіб хороший для важкодоступних місць, куди складно дістати навіть пилососом.

Все, що вам потрібно зробити, це обмотати скотч навколо руки липкою стороною догори і промокальними рухами пройтися поверхнями, на яких розсипані голки. Вони прилипнуть до скотчу і ви можете їх утилізувати без шкоди для пилососа.

До речі, подібним способом можна прибирати також блискітки та конфетті, якщо випадково щось розсипали у святковій метушні. Це спрацює за тим же принципом — вони просто прилипнуть до скотча і їх буде легко прибрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися із конденсатом на вікнах. Просто поставте миску з сіллю на підвіконня і забудьте про цю проблему назавжди.