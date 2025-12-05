Рус

І пилосос не знадобиться: як прибрати голки від живої ялинки за допомогою скотчу

Краще не збирати голки пилососом, оскільки це може зашкодити йому

Незабаром новорічні свята з гірляндами, смаколиками і, звичайно ж, ялинками. Якщо ви ставите в будинку живу новорічну красуню, то наприкінці свят точно стикалися з проблемою голок, що обсипалися. Вирішити цю проблему просто, навіть без використання пилососу.

"Телеграф" розповідає, як прибрати у будинку після винесення живої ялинки, щоб не поламати пилосос.

Як прибрати голки — лайфхак зі скотчем

Коли ялинка обсипається, перше, що хочеться зробити, — це прибрати голки пилососом. Це рішення виглядає логічним, адже він чудово справляється з таким видом сміття. Однак, голки можуть нашкодити техніці, особливо якщо вони ще зелені та містять сік, пише Express.

Як виявилося, є ефективний лайфхак, який допоможе впоратися зі збиранням голок від ялинки. Вам знадобиться лише звичайний скотч або будь-яка інша липка стрічка. Особливо цей спосіб хороший для важкодоступних місць, куди складно дістати навіть пилососом.

жива ялинка, голки

Все, що вам потрібно зробити, це обмотати скотч навколо руки липкою стороною догори і промокальними рухами пройтися поверхнями, на яких розсипані голки. Вони прилипнуть до скотчу і ви можете їх утилізувати без шкоди для пилососа.

До речі, подібним способом можна прибирати також блискітки та конфетті, якщо випадково щось розсипали у святковій метушні. Це спрацює за тим же принципом — вони просто прилипнуть до скотча і їх буде легко прибрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися із конденсатом на вікнах. Просто поставте миску з сіллю на підвіконня і забудьте про цю проблему назавжди.

