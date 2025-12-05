Не кожен день побачиш: молодий рибалка похвалився трофеєм (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Здоровенну хижачку виловили у Луцькій області
На річці Стир у Луцькій області місцевий хлопець витягнув з води здоровенну щуку. Він сфотографував улов та випустив його.
Відео з трофеєм опублікував місцевий телеграм-канал "Твій Луцьк". Вага щуки "затягнула" на 7,5 кілограмів.
Обережно, на відео є нецензурна лексика!
Один з чоловіків на відео наголошує на тому, що відпускати таку рибу вкрай важливо, а не бути браконьєром та ловити щуку на електровудочку.
Факти про хижачку
Щука — підступний і спритний хижак, який уміє підлаштовувати своє забарвлення під колір дна або водяні рослини. Під час нересту вона здатна долати мілководдя й загнати здобич на берег. У її раціон входить майже все: риба, дрібні тварини і навіть інші щуки, причому здобич може бути майже такого ж розміру, як і вона сама.
У деяких випадках самці стережуть ікру, а в період холоду чи нестачі їжі щука стає малорухливою. Ця риба росте протягом усього життя, може досягати ваги понад 30 кілограмів і здатна мешкати не тільки в прісній, а й у слабосолоній воді.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українка похизувалась своїми трофейними щуками. Їй вдалось впіймати аж 5 штук.