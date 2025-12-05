Не кожен день побачиш: молодий рибалка похвалився трофеєм (відео)

Здоровенну хижачку виловили у Луцькій області

На річці Стир у Луцькій області місцевий хлопець витягнув з води здоровенну щуку. Він сфотографував улов та випустив його.

Відео з трофеєм опублікував місцевий телеграм-канал "Твій Луцьк". Вага щуки "затягнула" на 7,5 кілограмів.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

Один з чоловіків на відео наголошує на тому, що відпускати таку рибу вкрай важливо, а не бути браконьєром та ловити щуку на електровудочку.

Факти про хижачку

Щука — підступний і спритний хижак, який уміє підлаштовувати своє забарвлення під колір дна або водяні рослини. Під час нересту вона здатна долати мілководдя й загнати здобич на берег. У її раціон входить майже все: риба, дрібні тварини і навіть інші щуки, причому здобич може бути майже такого ж розміру, як і вона сама.

У деяких випадках самці стережуть ікру, а в період холоду чи нестачі їжі щука стає малорухливою. Ця риба росте протягом усього життя, може досягати ваги понад 30 кілограмів і здатна мешкати не тільки в прісній, а й у слабосолоній воді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українка похизувалась своїми трофейними щуками. Їй вдалось впіймати аж 5 штук.