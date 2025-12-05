"Пташка" на війні — слово, яке росіяни зрозуміють неправильно

Українське слово з новим військовим змістом

Наша мова на війні ожила по-новому. Одні слова отримали гіркий сенс, інші — зовсім несподіваний. Є вислів, який звучить просто та навіть лагідно, але на фронті означає зовсім не те, про що думають росіяни.

"Пташка" для українців — це не лише про крилату істоту, а про техніку, що змінює хід боїв. "Телеграф" розповідає, чому це слово на війні означає зовсім інше.

У побуті "пташка" означає маленького птаха, що має крила й літає. Саме так визначає це слово тлумачний словник української мови. Через природну асоціацію росіяни, почувши це слово, сприймають його буквально.

Проте, на фронті "пташкою" називають зовстім не живе створіння, а дрон або безпілотний літальний апарат (БПЛА). Це може бути розвідувальний БПЛА, FPV-дрон чи більша модель, що скидає боєприпаси і коригує артилерію. Бійці говорять коротко: "підняли пташку", "пташка пішла працювати", "пташка бачить техніку". Слово просте, зручне і впізнаване між своїми.

Український ударний дрон Backfire

Українці вкладають у це слово особливий сенс. Пташка — легка, швидка, непомітна. Вона прилітає несподівано і бачить усе з висоти. Саме такими є сучасні безпілотники — очі й крила армії.

Такі апарати передають зображення позицій ворога, допомагають артилерії влучніше бити по цілях та можуть скидати "подарунки" на техніку і піхоту. Саме тому слово стало одним з найпоширеніших у спілкуванні військових.

А ще під час повномасштабного російського вторгнення це слово стали асоціювати з конкретною людиною. Так називають Катерину Поліщук, парамедика-добровольця, захисницю Маріуполя, яка має позивний "Пташка", "Пташка зі сталі". Навесні 2022 року вона співала патріотичні пісні в підвалі "Азовсталі", щоб підняти бойовий дух наших захисників. Дівчина потрапила у російський полон 19 травня 2022 року, а 21 вересня того ж року була звільнена під час обміну. У червні року легендарна Пташка припинила службу в армії.

"Пташка" співає на Азовсталі, 2022 рік

