У Києві на американського режисера впав балкон: у мережі активно обговорюють інцидент (фото, відео)

Потерпілий розповів свою версію інциденту

У Києві на американського оператора-документаліста Крістофера Уолтерса впав балкон однієї з багатоповерхівок. Внаслідок події чоловік отримав травми, зокрема, обличчя.

Інцидент стався у Подільському районі Києва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"Прямо перед входом у під’їзд багатоквартирного будинку. Чоловік отримав травми. Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", — пише Ткаченко.

Голова КМДА терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв’язок із потерпілим, взяти ситуацію в цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів щодо аварійності. За словами Ткаченка, всю необхідну допомогу буде надано, а потім буде проведено серйозну розмову з районними керуючими компаніями.

У мережі показали відео, як документаліста відвозять із місця події на швидкій допомозі.

На своїй сторінці в Instagram Крістофер Волтерс показав наслідки обвалення балкона.

Як відомо, Крістофер Волтерс приїхав до столиці, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні. Один із його проєктів називається No Sleep Til Kyiv. Документаліст активно висвітлює події на фронті, у тому числі і як фронтовий оператор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві обвалилася стеля підземного переходу. На щастя, постраждалих немає, але це викликає занепокоєння безпекою мешканців міста.