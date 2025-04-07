Коли ремонт? В Києві обвалилася стеля підземного переходу (фото)

Шматки цементу відвалилися від стелі у підземному переході у Голосіївському районі

На вулиці Академіка Глушкова в Києві обвалилася частина підземного переходу. До щастя, постраждалих немає, але це викликає занепокоєння з приводу безпеки жителів міста.

На фото, які опублікував телеграм-канал Київ Оперативний видно частини цементу, які відпали від стелі. А по переходу в цей час ідуть люди.

Варто зазначити, що Київ має одну з найбільш розвинених мереж підземних і наземних переходів серед усіх українських міст. Загалом у Києві налічується 262 таких переходи. Проте, велика кількість не завжди означає належний стан. Часто підземні переходи потребують ремонту та капітального оновлення.

Відповідальність за підземні переходи Києва лежить на комунальному підприємстві КП "Київський метрополітен". Ця організація контролює стан підземних переходів і відповідає за їхній технічний стан, торгівлю в них та санітарний стан навколишніх територій. Проте, варто зазначити, що протягом останніх років підземні переходи Києва перебували на балансі різних організацій. Наприклад, деякий час вони перебували під управлінням КП "Київблагоустрій", але згодом повернулися під контроль КП "Київський метрополітен" та інших відповідальних органів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві станція метро може обвалитися через підземний ТЦ. Площа тримається на тимчасових опорах, встановлених ще 10 років тому.