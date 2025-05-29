"Какой стыд": в Киеве на американца рухнул балкон, в сети сразу вспомнили о Кличко (фото, видео)

Пострадавший рассказал свою версию иницдента

В Киеве на американского оператора-документалиста Кристофера Уолтерса рухнул балкон одной из многоэтажек. В результате происшествия мужчина получил травмы, в частности, лица.

Инцидент случился в Подольском районе Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы. Это не враждебная атака, а следствие многолетнего бездействия", — пишет Ткаченко.

Глава КГВА срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности. По словам Ткаченко, вся необходимая помощь будет предоставлена, а затем будет проведен серьезный разговор с районными управляющими компаниями.

В сети показали видео, как документалиста увозят с места происшествия на скорой помощи.

На своей странице в Instagram Кристофер Уолтерс показал последствия обрушения балкона.

Как известно, Кристофер Уолтерс приехал в столицу, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине. Один из его проектов называется No Sleep Til Kyiv. Документалист активно освещает события на фронте, в том числе, и в качестве фронтового оператора.

Реакция социальных сетей

В социальных сетях уже успели отреагировать на ЧП и вспомнили о киевском мэре Виталии Кличко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве обвалился потолок подземного перехода. К счастью, пострадавших нет, но это вызывает беспокойство по поводу безопасности жителей города.