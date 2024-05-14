"Обвал тижня": у Києві в супермаркеті впала стеля (відео)

Не витримала цін, шуткують у мережі

У Києві у супермаркеті "Сільпо" обвалилася підвісна конструкція на стелі. Сталося це на Позняках.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На щастя, ніхто не постраждав.

У мережі зазначають, що це "Сільпо" на вулиці Григоренка.

Відео зібрало багато коментарів. Користувачі мережі посміялися над ситуацією.

"Обвал тижня", "Стеля не витримала цін", "Дахозносні знижки" та інші дотепні коментарі.

Зазначають, що наслідки обвалу вже прибрали.

"Була в магазині нещодавно. Все в порядку. Це впала не стеля, а навісна конструкція… За годину співробітники магазину навели лад, все чисто і без ознак якогось лиха", — пише читачка каналу.

Нагадуємо, нещодавно у київській школі №155 впала підвісна стеля. Сталося це прямо під час занять.

Як розповідають самі учні, сидівши на уроках, вони почули сильний гуркіт. На щастя, в той момент у коридорі нікого не було.

На відео видно потрощений пластик та інше сміття на підлозі. На дротах повісилася і колихається над підлогою світлодіодна панель.

Раніше "Телеграф" писав, що подорожчало на Столичному ринку Києва. Причиною здорожчання стало зниження запасів якісної продукції.