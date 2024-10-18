Є п’ять способів: як зберігати квасолю на зиму, щоб у ній не завелася ніяка "живність"

Дізнайтеся, як правильно зберігати квасолю

Багато господарок після збирання врожаю квасолі, запитують, як правильно зберігати ці боби, щоб у них не завелися шкідники. Є багато способів та місць, куди можна покласти суху зрілу квасолю, проте не всі вони вдалі. "Телеграф" вже розповідав, чи можна зберігати часник у холодильнику, а сьогодні ділиться, як правильно зберігати квасолю на зиму, щоб захистити її від усілякої "живності".

Як виявилося, є аж п’ять безпечних засобів і способів зберігання цих бобів, пише ТСН. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Як вдома зберігати квасолю на зиму

Заморожування може стати відмінним рішенням. Воно підходить не тільки для молодої м’якої квасолі, але і для зрілої та сухої. Складіть боби в пакети і відправте в морозилку, тоді взимку вона буде свіжою.

Скляна банка з герметичною кришкою також може стати в нагоді для зберігання квасолі. Якщо її висипати в банку, покласти зубчик часнику і щільно закрити кришку, ніяка "живність" не зазіхне на ваш урожай.

Пластикова пляшка підійде для зберігання ідеально висушеної чистої квасолі. На дно можна покласти часник і лавровий лист, вони відлякають шкідників і не вплинуть на смак бобів.

На горищі або у підвалі можна зберігати квасолю в стеблах. Щоб гризуни та інші шкідники не зазіхнули на врожай – стебла квасолі треба перекласти висушеним кропом.

Підсушіть у духовці зібрану квасолю — висока температура допоможе позбавитися всієї можливої "живності" в бобах, а також личинок. А потім можна висипати квасолю у скляні банки чи пластикові ємності з кришкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати моркву після збирання врожаю. Так вона не зав’яне і не проросте.