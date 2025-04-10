ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну — депутат Європарламенту

Україні надали достатню підтримку, щоб вона не програла війну

ЄС надав недостатню підтримку Україні. Наразі європейським країнам необхідно не тільки розвивати власний ВПК, а й більше інвестувати в українську оборонну промисловість, прискорити постачання озброєнь, а також вилучити російські заморожені активи і передати їх Україні, зокрема для закупівлі зброї.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Нідерландів і представник партії Volt Райніер фон Ланшот.

"Ми надали Україні достатню підтримку, щоб вона не програла війну, але і явно недостатню, щоб вона перемогла. І це величезна помилка… Є кілька речей, які я намагаюся просувати в Європейському парламенті. Перше — це більше прямих інвестицій в українську оборонну промисловість. Для мене це дуже важливо, тому що я думаю, що це матиме суттєвий прямий ефект, який значно зміцнить позиції України. І нам не обов'язково витрачати на це багато грошей, тому що ми можемо використовувати заморожені російські активи", — зазначив політик.

"Коли я був в Україні у квітні 2024 року, я намагався наполягати на повному використанні всіх заморожених російських активів і передачі їх безпосередньо Україні. Це 300 мільярдів євро. Це може стати вирішальним фактором, тому що це більше, ніж усе, що було надано досі. Тож ідеться про прямі інвестиції в українську оборонну промисловість. А, по-друге, про вилучення російських активів і передачу їх Україні. І, по-третє, про прискорення (постачань Україні озброєння, — ред.), тому що ми маємо бути більш швидкими", — резюмував європарламентар.

Раніше, депутат Європейського парламенту, ексголовнокомандувач Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що ЄС не виконує свою частину і закликав закликає збільшити військову допомогу Україні. На його думку, Європейський Союз не виконує свою частину в питаннях військової підтримки України, ні в питанні фінансування такої допомоги, ні в її кількості, ні в швидкості її надання, що має бути змінено.